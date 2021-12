Escuela suspende a estudiante por creer que Nirvana es una marca de ropa

El alumno fue expulsado.

Una escuela primaria ortodoxa de Queens, en Nueva York se vio envuelta en gran polémica, luego de expulsar a un estudiante por pensar que la banda Nirvana se trataba de una marca de ropa.

Los hechos se registraron en la escuela Yeshiva Har Torah en donde las autoridades de la institución sugieron que deberían suspender al alumno de octavo semestre, pues el joven asumió erróneamente que la banda era en realidad una marca de ropa.

La situación se hizo viral en redes sociales donde algunos internautas se escandalizaron con la decisión de la escuela, ya que no justificaron que el estudiante haya sido suspendido por no conocer a los intérpretes de “Something in the way”.

Estudiante no pudo reconocer a Nirvana

El estudiante no pudo reconocer a la banda.

En medio de la polémica, las autoridades educativas emitieron un comunicado en el cual señalaron que el código de vestimenta en el centro educativo es que los alumnos pueden usar ropa con el nombre de cualquier músico o banda, siempre y cuando “el estudiante pueda nombrar al menos tres de sus canciones”.

“Reconocemos que este incidente ha resultado molesto para algunos miembros de la comunidad Gen X. Nos reuniremos para sanar juntos. Todos son bienvenidos a traer una camisa de franela, Dr. Martens, un Discman amarillo con un mínimo de 30 segundos de protección contra saltos, y un comportamiento totalmente desabrido”, indicó la institución.

En tanto, el joven se pronunció en redes sociales por donde reconoció su error al no poder reconocer a la banda creadora del famoso tema “Smells Like Teen Spirit", el cual hizo historia al romper récord en las plataformas musicales.

¿Qué pasó con Nirvana?

Pocos son los músicos han tenido una carrera tan corta e influyente como Kurt Cobain, líder de la banda, quien se suicidó el 5 de abril de 1994, cuando estaba en la cúspide de su popularidad, en su casa de Seattle.

El grupo originario de Washington compuso la banda sonora de toda una generación, marcada por el desencanto, la rebeldía y el rechazo al orden social. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias el álbum Nevermind de Nirvana fue la catarsis para banda y su salto definitivo a la fama, por lo que el error del estudiante no pasó desapercibido por la institución educativa.

