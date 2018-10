Escuela les sirve carne de canguro como platillo principal a sus alumnos

En una escuela de Nebraska los alumnos recibieron una extraña comida, el chef de la escuela, Kevin Frei, agregó carne de canguro a la comida, preparando así “chili con canguro” se cree que esta comida enfermó a varios alumnos.

Al parecer el chef agrego la carne del canguro sin consultarlo con nadie, y el chili fue el plato principal del almuerzo en la escuela Potter-Dix High School y Junior Hi.

Debido a este incidente realizado sin autorización Frei perdió su trabajo ya que luego de ingerir la comida varios alumnos aseguraron sentirse mal. Aunque no está claro cuáles fueron los síntomas o si están relacionados con la carne de canguro.

El chef decidió combinar la comida con carne de canguro

Mike Williams, superintendente de la escuela recibió varias quejas por parte de los padres, e indicó que él se enteró de la nueva receta con canguro, luego que ya había sido entregada y consumida por los estudiantes.

Luego de las constantes quejas al superintendente no le quedó de otra que enviar una carta a los estudiantes y padres de familia, donde mencionaba que si bien no creía que la carne de canguro fuera poco saludable o peligrosa, no estuvo de acuerdo con la elección de Frei para mezclarla con en el chili.

Además agrego que Frei le dijo a Williams que había agregado la carne de canguro al chili porque “tiene un valor nutricional y es una carne muy magra”.

Aun así, el superintendente afirmó en las cartas que no volverán a servir esa comida en la escuela.