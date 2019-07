¿Es verdad que una monja subasta su virginidad para reconstruir la Catedral de Notre Dame?

Desde el mes de abril una noticia se viralizo ya que cuenta que una monja estabá dispuesta a subastar su virginidadpara recolectarfondos y poder ayudar a reconstruir la Catedral de Notre Dame en París, pero esto se salió de control en las redes sociales ya que se dice que esto es falso, la noticia se hizo por un portal satírico de Canadá. La monja que aparece en la imagen en realidad falleció meses antes del incendio de la catedral.

Monja de 91 años subasta virginidad para reconstruir la catedral de Notre-Dame”, eso era lo que decía una publicación en Facebook del 13 de julio pasado. La misma fue compartida más de 500 veces y generó más de 1.000 interacciones antes de ser borrada, según la herramienta CrowdTangle, que permite monitorear las interacciones en redes sociales. También circuló en Twitter.

En la noticia se cuenta la supuesta historia de la hermana dominica Antoinette DeBasile, una monja francesa de 91 años.

Según lo que la nota dice es que... "ofrece lo que cree que es su activo más valioso para ayudar a recaudar fondos para reconstruir la catedral de Notre-Dame de París", después que sucedió el incendio que afectó el monumento el pasado 15 de abril.

Aseguran que escribió en una carta dirigida a los medios de comunicación diciendo:

"Me he preservado toda mi vida para Dios y él me ha pedido que me someta al mayor sacrificio hasta ahora para ayudar en la reconstrucción de este monumento divino”.

Estas afirmaciones que según habría hecho la monja también circularon anteriormente en blogs en inglés y alemán.

W Krakowie zmarła najstarsza siostra zakonna na świecie – Matka Cecylia Maria Roszak z klasztoru sióstr dominikanek „Na Gródku”. Z okazji 110. urodzin, które obchodziła 25 marca tego roku, odwiedził ją #abpMarekJędraszewski.@EpiskopatNews https://t.co/tUH8x8vvmW pic.twitter.com/vPj7CA0tyX — Archidiecezja Krakowska (@ArchKrakowska) 16 de noviembre de 2018

El equipo de verificación de la AFP detectó que la publicación que dio origen al rumor corresponde al sitio canadiense World News Daily Report.

Tras las investigaciones se pudo determinar que la religiosa que aparece en la imagen viralizada es Cecylia Maria Roszak, una hermana dominica de origen polaco que falleció el 16 de noviembre 2018 a los 110 años.

Roszak era la monja más anciana del mundo al momento de su muerte, y fue reconocida por su trabajo junto a otras religiosas durante la Segunda Guerra Mundial.

