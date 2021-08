Error permite que clientes coman gratis por tres años, ahora deben pagar todo

Servicio de comida hace que clientes coman gratis por tres años todo debido a un error en el sistema de pagos, el cual básicamente era “los clientes pedía, hacían el pagó pero luego el sistema por alguna extraña razón les devolvía el dinero”, pero tras varios años les están cobrando todo lo consumido.

El error ocurrió en el sistema de la compañía japonesa Demae-can que hizo que los operadores reembolsaran o cancelaran los pagos de ciertos pedidos.

Y es que es cierto que algunas apps dan comida gratis, como fue el caso de Rappi, ofreció comida gratis a profesionales de salud que atendían el COVID-19, sin embargo lo que ocurrió en Japón estaba lejos de ser similar.

Clientes coman gratis por tres años

Un error en el sistema permitió que los clientes coman gratis por tres años.

Un fallo en el sistema del procesamiento de pagos del servicio japonés de entrega de comida a domicilio Demae-can permitió a algunos clientes coman gratis por tres años.

Según el comunicado que la compañía dirigió a los usuarios afectados, ciertos pedidos efectuados a través de las aplicaciones de pago de los operadores de telefonía móvil DoCoMo, au, y SoftBank fueron aceptados y entregados, pero un error en el sistema de Demae-can hizo que los operadores reembolsaran o cancelaran los pagos.

Dado que la compañía empezó a aceptar pagos a través de operadores de telefonía móvil el 24 de agosto de 2018, se estima que el fallo pudo haberse producido en cualquier momento entre 2018 y 2021.

Un caso que merece recibir honor fue de un hombre que recibió comida gratis por un año por salvar a niña secuestrada.

Reacciones de clientes

Tras descubrir el error, Demae-can cobrará el dinero.

Luego que la compañía Demae-can descubriera qué había ocurrido, reveló su intención de cobrar el dinero correspondiente a todos los pedidos afectados por el fallo.

Ante esto algunos usuarios dijeron "Me están cobrando 60.000 yenes [unos 550 dólares]. Voy a morir", reza el mensaje de un cliente recogido por los medios. "He recibido un mensaje unilateral que me dice que debo pagar dentro de 2 semanas debido a un error de pago", comenta otro afectado.

Lo que no queda claro es como Demae-can ha tardado tanto en descubrir el fallo y permiten que clientes coman gratis por tres años y ahora repentinamente les cobren.

