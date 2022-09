Envía a Nike su currículum en forma de pastel ahora es viral en TikTok

A la hora de solicitar trabajo se suele poner mucha creatividad, por ejemplo el caso de una joven que envía a Nike su currículum en forma de pastel. En La Verdad Noticias te contamos cómo fue.

La protagonista de la historia es Karly Pavlinac Blackburn, quien envió su currículum vitae en forma de pastel, con la esperanza de que la empresa de Nike se fijará en su solicitud y le diera una oportunidad laboral.

La historia se hizo viral cuando la mercadóloga Karly Pavlinac Blackburn, aprovechó el festejo del Just Do It Day para enviar a la empresa de Nike un pastel con la decoración de su currículum.

Envía a Nike su currículum en forma de pastel

Buscando empleo usó su creatividad y en un pastel le manda su curriculum.

El pastel con su CV se lo envió a Nike en Beaverton, Oregón, con el fin de que le dieran una oportunidad, en el rubro de product marketing, brand managing o growth marketing.

Y es que el obsequio con Currículum Vitae fue entregado por la repartidora Denise Baldwin, ella tenía la misión de entregar el pastel al gerente responsable de recursos humanos y a nadie más, y al lograr su objetivo la historia se hizo viral.

Te puede interesar: Currículum Vitae: Los 7 errores más comunes al realizar un CV

La creatividad importante a la hora de solicitar empleo

Al buscar empleo, la creatividad es importante.

Pero, Karly Pavlinac Blackburn ¿consiguió trabajo en Nike? Los medios locales e internacionales han dado a conocer que la mercadóloga Pavlinak Blackburn sí tuvo una entrevista con recursos humanos de Nike. Es decir, sí ayudó su ingenio a la hora de entregar su CV de forma original.

Luego que la mercadóloga envía a Nike su currículum en forma de pastel contó: "Tengo algunas reuniones la próxima semana, así que es emocionante”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!