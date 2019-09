Entró a su baño y se llevó tremendo susto al encontrarse un puma (VIDEO VIRAL)

Te imaginas que estas viendo una película en tu casa cómodamente y te estas comiendo una bolsa de palomitas y un refresco de 2 litros cuando de repente te dan ganas de ir al baño pero no quieres pararte por que la peli esta súper buena y no te quieres perder nada de lo que va a suceder, pero oh ¡sorpresa! te dan ganas de ir al baño, (¡fuck!).

Un lindo gatito.

Por último no te queda de otra y vas rápidamente a tu baño y abres la puerta rápidamente ya que no aguantas las ganas de ir a sentarte al trono del rey y disfrutar esos momentos de gloria, pero nuevamente te llevas una sorpresa, pero no cualquier sorpresa, la sorpresa de tu vida.

Un puma recostado a un lado de tu taza de baño que se encuentra descansando y ¡pum! se para por que lo interrumpiste de una rica siesta, hasta se te quitan las ganas ¿verdad?. Pues esto le paso en el condado de Tuolumne, California, Estados Unidos.

Las autoridades del condado publicaron a través de su cuenta de Facebook un video de un puma que se las arregló para ingresar a una vivienda sin que sus propietarios se dieran cuenta. La singular escena ha sido bastante comentada por los internautas.

Se dijo que el felino entró sigilosamente por una de las puertas frontales sin que nadie lo viera, pero al percatarse de los habitantes de la casa intentó huir y termino en el baño descansando.

Después el equipo de emergencia que se desplazó al lugar logró que el animal saliera por una ventana a fuerza de golpes en las paredes, y ahí un oficial grabó el preciso momento cuando el animal salta del baño y se va corriendo.

Finalmente, el puma abandonó la vivienda sin causar mayores problemas. Así lo demuestra la grabación subida poco después a la cuenta de Facebook de Tuolumne County Sheriff.

La publicación de la insólita escena se volvió viral en Facebook y superó en algunos días las 181 mil reproducciones.

