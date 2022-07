Entregó su currículum y el reclutador intentó ligar con ella, la mujer lo expone

Una aspirante a un trabajo entregó su currículum y el reclutador intentó ligar con ella tiempo después, le comenzó a envíar mensajes por WhatsApp.

La mujer decidió exhibir a un empleado de una empresa donde ella aspiraba a ingresar, pero este la comenzó a acosar.

Luego que entregó su Cirriculum Vitae (CV) recibió un mensaje del reclutador que distaba mucho de lo laboral, por lo que optó por exhibirlo por medio de redes sociales.

La usuaria de Twitter escribió en su cuenta social que entregó su CV a una persona de contaduría, esto porque no se encontraba la recepcionista, pero lo que resultó molesto fue el hecho de haber recibido mensajes de él en los que intenta ligarla.

“Odio a los hombres que ven absolutamente todo como una oportunidad para ligar", tuiteó la joven junto con las capturas.

Te puede interesar: ¿Cómo denunciar el acoso sexual en el lugar de trabajo?

En la conversación de WhatsApp se ve cómo el trabajador de la empresa en la que la mujer entregó su CV le escribe:

"Me gustaría conocer más de tu carrera y si tienes tiempo me gustaría invitarte una soda, café o un vaso de agua para que me cuentes".