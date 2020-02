¡¿Enserio?! multan a sujeto que usaba celular cuando montaba su caballo

No sabemos las reglas de transito de otros paises, pero ¿Creyeron que iba manejando un Mustang o algo asi?, o de verdad iba tan rápido el sujeto en su caballo y al mismo tiempo hablando por celular como para que un oficial lo parara y le pusiera una multa, ¿Por qué? ¿Por ir a exceso de velocidad?, bueno, ¡se respeta! por que pues igual sus caballos de fuerza eran impresionantes.

En la región de Nueva Gales del Sur, un hombre de 30 años de origen australiano fue multado por montar a su caballo y utilizar su teléfono móvil al mismo tiempo, aunque pueda parecer absurdo, si, si pasó esto. De acuerdo al portal “Tenterfield Star” el ciudadano fue descubierto por una patrulla de carreteras.

El fiscal de la policía, Kris O'Brien, entregó la documentación al tribunal por el cargo de "el conductor usa el teléfono móvil cuando no está permitido", y señaló que "no está claro en el cargo, pero el vehículo es un caballo", ¿Por que me para oficial? (jajaja).

“En una vía, un caballo es un vehículo…y no tenía manos libres para controlar al animal”, alegó el magistrado que juzgó la denuncia durante el juicio. “He atendido casos por montar ebrio a caballo, pero nunca por utilizar el móvil”, afirmó.

Sobre el hecho, el acusado se declaró culpable y reconoció que cuando fue sorprendido por los agentes , el animal estaba en movimiento. Finalmente, los cargos serán retirados, si el jinete no comete otra infracción en los próximos tres meses.

Bueno sinceramente si lo pensamos bien, la verdad es que la policía si tienen totalmente toda la boca llena de razón, simplemente cuando vas manejando un automovil te distraes un segundo y provocas un accidente y eso que tu controlas el vehiculo, ahora imaginemos ir en un caballo he ir en la calle donde pasan autos, es peligrosisimo ya que ese tipo de animales suelen asustarse con cualquier cosita, afortunadamente no pasó nada, pero si le servirá de lección al joven.

