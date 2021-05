Engañan a mujer con ver a Chayanne, para que se vacunara contra el COVID-19

Se ha viralizado en redes sociales un video donde engañan a una mujer con ver a Chayanne, sin todo fue un plan de su hijo para trasladarla a una sede de vacunación.

Se trata de un joven originario de Monterrey, Nuevo León, le dijo a su madre que la llevaría a un concierto del cantante conocido como el papá de México. Sin embargo, la realidad es que su único objetivo era llevarla a vacunar contra el COVID-19, pues la mujer no quería aplicarse la dosis.

Fue a través de las redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a la mamá muy emocionada por ver al intérprete de temas como "Un siglo sin ti" y "Torero".

Así engañan a una mujer para que se vacunara

Fanática de Chayanne es engañada

Resulta que para mala fortuna de la señora, todo se trató de un plan de su hijo para trasladarla a una sede de vacunación, es por eso que en el video se escucha:

“¿Esta es la fila para ver a Chayanne?", pregunta la madre en el video compartido en TikTok por el usuario @medinnaoficial, a lo que su hijo responde: "Sí, mamá”.

“Es una celebridad. Definitivamente aquí está".

Poco después, al llegar al lugar de inmunización, le dice: "¿Pues qué crees, mamá? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar".

La reacción de la señora

No era para menos que la mujer se molestara y al tiempo que le da un golpe en el brazo, le responde "¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso".

Lo más gracioso de esto es que el joven le recuerda a su mamá que cuando era pequeño, ella también lo engañaba para que se vacunara. "A unos pasos de vacunarte y salvarte del covid. Ya relájate. Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada", afirmó el hijo.

"Ya se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras".

Cabe destacar que el video engañan a una mujer, que original se encuentra en TikTok acumula casi 5 millones de reproducciones, casi un millón de likes y miles de comentarios.

