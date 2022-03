Enfermera revela cuatro cosas de las que se arrepienten las personas antes de morir

Una enfermera de Hospice ha revelado lo que ha aprendido al cuidar a las personas que se están muriendo. Julie, originaria de Estados Unidos reveló que en su experiencia, muchas personas tienen los mismos remordimientos cuando su tiempo en esta tierra está llegando a su fin, por eso te presentamos cuatro cosas de las que se arrepienten las personas antes de morir.

La enfermera del hospicio usa su cuenta de TikTok para ayudar a educar a las personas sobre la muerte, rompiendo mitos comunes y compartiendo experiencias que ha tenido en el trabajo.

En un video de TikTok publicado en su cuenta, la enfermera, reveló los arrepentimientos comunes que han tenido sus pacientes. Julie publicó el video con la esperanza de que las personas que lo miraran se llevaran su consejo para que no se arrepientan de la misma manera al recordar sus vidas.

La enfermera respondió a una pregunta que decía: "¿Qué tipo de arrepentimientos escuchas? Siento que al final, todos van a tener algún tipo de arrepentimiento".

Reveló que los arrepentimientos de las personas suelen ser los mismos

Julie explicó que había cuatro arrepentimientos principales que la gente a menudo confesaba al morir. Ella dijo: "La mayoría de las personas al final de sus vidas se arrepienten de no apreciar su salud. No apreciar estar vivo, las pequeñas cosas”.

También indicó que se arrepienten de estar "Trabajando su vida y no pasar más tiempo con la familia".

De las confesiones de su paciente, Julie ha aprendido a "Estar en el momento, vivir el presente, ser agradecida, no dar por sentado su salud y las pequeñas cosas de vivir la vida".

"No desperdicies tu vida trabajando si no tienes que hacerlo. Pasa tiempo con aquellos a los que amas, no necesariamente familiares, sino aquellos a los que amas y te hacen sentir amado”

Julie se convirtió en enfermera de cuidados paliativos después de trabajar en cuidados intensivos durante nueve años. Los espectadores del video agradecieron el consejo, uno escribió: "gracias, necesitaba escuchar eso".

"Señora, esto fue inspirador. Gracias por compartir su conocimiento cuando no tenía que hacerlo. Se agradece" indicó otro espectador.

Fue así como la enfermera reveló cuatro cosas de las que se arrepienten las personas antes de morir y le pidió a sus seguidores que disfruten de sus vidas.

