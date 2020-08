Enfermera confiesa estar cansada y se derrumba en un desgarrador video

Ante la incredulidad de muchas personas sobre la existencia del Covid-19, una joven enfermera de España, María Ramírez, ha compartido su historia en un testimonio desgarrador sobre la desmoralización que le genera la gente que no cree en el coronavirus, ya que a través de un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, la trabajadora de la salud anuncia que se retira un tiempo del trabajo porque no puede más con esa situación.

María Ramírez no pudo más y se derrumbó

La enfermera hizo un fuerte llamado

En la emotiva grabación que se ha replicado en las noticias de hoy, María comenta que hace cuatro meses alrededor de 47 millones de personas iniciaban la lucha contra un virus desconocido, y lamentó que “ahora parte de esos 47 millones están luchando contra nosotros, que no tenemos la culpa”, sentenció en referencia a quienes dicen “que este virus no existe” o afirman que las mascarillas provocan apraxia, una enfermedad del habla.

La enfermera no quiere luchar más por el momento

De manera inmediata el video viral comenzó a ser compartido en diferentes plataformas digitales, teniendo una respuesta impresionante por parte de los internautas que apoyaron las palabras de esta frustrada enfermera. ”Yo, igual que muchos, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas, así que me retiro por un tiempo, realmente no puedo más y ahora me voy a cuidar”, comenta María, con la voz entrecortada a punto de llorar.

María aseguró que no guardará rencor y atenderá a todas las personas por igual

Te puede interesar Tortuga dorada aparece en Nepal y la veneran como la encarnación de Vishnú

Al finalizar la joven deja muy en claro que se retira por un tiempo, sin embargo, aseguró que cuando regrese a su puesto, ofrecerá sus servicios sin rencores a ninguna persona, incluidos los escépticos que no creen que la pandemia sea real. “Sigáis o no sigáis las recomendaciones higiénicas o sanitarias, cuando vengáis a mi centro de salud yo os cuidaré igual, quizá me falte la sonrisa en los ojos, pero os cuidaré igual”, concluyó. Tú qué piensas acerca del Coronavirus, ¿existe?. Déjanos tus comentarios.