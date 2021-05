Encuentra al pingüino entre los pandas de este reto viral

Una vez más, Facebook nos trae un nuevo reto viral que se convirtió en el favorito de millones de usuarios. ¿Kowalski, estás ahí? La imagen ya es tendencia en redes sociales y todo lo que tienes que hacer es encontrar a un pingüino.

Si eres un usuario activo en redes sociales, déjanos advertirte que estás a nada de encontrarte con un reto viral de alto nivel en el que deberás encontrar a un hábil pingüino. ¿Preparado? Solo en Facebook, las reacciones han sido infinitas.

Viral en todos los países a los que llegó, tanto en América como Europa, esta composición es parte de uno de los desafíos visuales que son tendencia en Internet y que fue publicado en diversas redes sociales.

¿En qué consiste el desafío del pingüino?

Concéntrate y encuentra al pingüino.

El secreto está en buscar las diferencias y he aquí el reto. Vamos con la prueba para que lo hagas lo más rápido posible. ¿De qué trata este desafío? Es sencillo, solo debes encontrar a un pingüino que está oculto en la imagen.

Sin embargo, existe un pequeño detalle, y es que este animal se camufló entre varios osos pandas, lo que dificulta el reto. ¿Te crees capaz de hallarlo igual? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas.

Como bien podrás observar en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese pingüino escurridizo cuanto antes.

¿Necesitas más tiempo para encontrarlo?

Te damos unos segundos más y si no consigues hacerlo, no te preocupes que en este artículo de La Verdad Noticias te mostramos la solución. Pero antes, debes de intentarlo una vez más.

¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no pudiste resolver este reto viral es porque no es tan fácil como parece.

Aquí la respuesta al reto de Facebook.

