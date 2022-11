¿En dónde ver la película de Laughing Jack?

Laughing Jack es un personaje de historias de terror y creepypastas, supuestamente basado en Slender Man, quien eventualmente se convirtió en uno de los más populares de Internet.

Fue tanta su popularidad que incluso se creó una película basada en su historia. Aquí te decimos cómo y dónde verla

Película de Laughing Jack

Se trata de “Historias de Jackwise (Origen de Laughing Jack)”, un corto de origen español adaptado por Daniel de La Rosa y que debutó el 18 de diciembre de 2020 en YouTube, plataforma donde puedes verla de manera gratuita.

Según el argumento principal, Laughing Jack es una especie de ente que proviene del espacio exterior y fue enviado a la Tierra como un payaso divertido, para así convertirse en amigo y compañero de un niño solitario llamado Isaac.

Asimismo, la aparición de Jack correspondió a una especie de regalo que le hizo el ángel guardián al niño, con el fin de que tuviera al menos a alguien con quien jugar y divertirse.

Eventualmente se convirtió en uno de los personajes de terror más populares de Internet. Según la historia, Laughing Jack es una especie de ser sobrenatural.

Historia de Laughing Jack

Laughing Jack era un payaso alegre y multicolor que le encantaba jugar con los niños; sin embargo, todo eso cambiaría el día en que su nuevo dueño, Isaac, de 7 años, lo dejara olvidado en un recóndito lugar de su habitación por más de 13 años.

Aquel payaso pasó años sin ver la luz del sol encerrado en su caja, por lo que sus colores radiantes y resplandecientes se volvieron unas tonalidades opacas, grises, colores sin vida alguna.

La vida de aquel niño, que ahora era todo un joven, dió un vuelco inesperado, convirtiéndose en un asesino sin piedad, Jack, al ver todo lo que hacía aquel joven pensó que era un juego y sólo disfrutaba de aquel sangriento espectáculo.

Pero lamentablemente, todo el daño causado por Isaac sería cobrado por el payaso más tarde, al asesinarlo de la misma forma que Isaac lo hacía con sus víctimas.

¿Cómo invocar a Laughing Jack?

Según varios foros de Internet, existe un ritual para invocar a Laughing Jack; sin embargo, este debe hacerse bajo completa responsabilidad ya que esto solo fue escrito para informar a los aventureros capaces.

Esto es lo que necesitas para realizar la invocación:

Tener las ventanas completamente abiertas.

Todas las luces apagadas.

Estar alejado de los espejos.

Conseguir caramelos.

La canción "Jack Laughing - "¡Pop Goes to Weasel!".

En ningún momento detener la canción.

Cerrar los ojos en el momento indicado y no abrirlos.

Invocación:

Primero hacer un camino de dulces desde la puerta de tu cuarto hasta el centro del mismo, en el centro de tu cuarto harás una montaña de dulces y tú te sentaras a lado de tu cama de tal forma que tengas enfrente la montaña de dulces (siéntense enfrente de la montaña de dulces pero muy cerca, algo así como a 10cm de distancia)

Una vez hecho lo anterior y que ya estés sentado reproducirás la canción de Laughing Jack, cuando la canción vaya por el minuto comenzarás a sentir que tus piernas se congelan (no podrás moverlas durante toda la invocación), y varios escalofríos recorrerán tu cuerpo, más adelante comenzarán a darte ganas de reírte como loco, (esta bien si ríes, siempre y cuando sea de manera controlada) mantente totalmente quieto ya que si llega a ver que te mueves no tardará en desfigurar tu cara.

No tardará en escucharse una risa como de payaso, (eso significa que Laughing Jack está en tu cuarto) en cuanto ocurra esto cierra los ojos y no los abra hasta que acaben, en esta parte ustedes pueden comenzar a hablar con él o hacerle preguntas (solo cuidado, no hagan preguntas o digan algo que puedan ofenderle), si llegan a sentir que alguien los está arañando no se muevan, esto significa que Laughing Jack no viene solo, viene acompañado de los espíritus de los niños que han sido sus víctimas.

Para acabar el ritual, deberás poner la mano cuidadosamente en la montaña de dulces y repetir 3 veces "do svidaniya" (traducido al español significa "adiós"), justo en cuanto acabes de decir las palabras tumba la montaña de caramelos, no abran los ojos hasta que escuchen otra vez una risa de payaso y que las ventanas se cierren.

