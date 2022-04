En TikTok perrita ya no quiere volver a ver a su antigua dueña

En TikTok se ha compartido la historia de una mujer que tenía una perrita que constantemente se escapaba de su casa para irse con unos vecinos, quienes le habrían ofrecido comodidades, así que abandonó a su dueña.

Compartió que al ver que la canina prefería estar con sus nuevos dueños decidió dejarla ir, piensa que fue la mejor decisión porque desde hace unas semanas se escapaba para irse con ellos o a veces no regresaba.

Pasó un tiempo desde que la perrita la abandonó y la usuaria de la plataforma TikTok decidió ir a visitarla, su sorpresa fue que al llegar su antigua compañera apenas la vio se fue a esconder, fue rechazada.

En TikTok se hizo viral la triste historia de la usuaria

La usuaria compartió que aunque fue duró no tuvo más remedio que dejarla ir, debido a la peculiar forma de actuar de la perrita en unos minutos se hizo viral en TikTok, su video ya tiene una considerable cantidad de reproducciones.

Mientras que en la sección de comentarios los usuarios dejaron saber que a ellos también les había sucedido algo similar con sus mascotas, así como hacer comentarios graciosos sobre el abandono de la canina, escribieron:

“Es que en la otra casa si le dan pollito, decían que eran los animales más fieles, me pasó lo mismo con mi gato”

