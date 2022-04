En Colima, mujer baña a manguerazos a turistas por pararse en su banqueta

La denuncia ciudadana ha desatado un debate en las redes sociales.

Abril se caracteriza por ser un mes muy caluroso, motivo por el cual muchas personas recurren a la sombra de los árboles para resguardarse de los fuertes rayos del sol. Un ejemplo de ello es el caso de una joven chiapaneca, pero ella terminó siendo bañada a manguerazos por una vecina en Colima y todo por pararse en la banqueta de su casa.

Fue a través de su cuenta de Facebook que la joven, quien responde al nombre de Karla Romo, denunció que una mujer originaria de la capital colimense se enojó porque ella y el grupo de personas con las que viajaba esperaban el camión que los llevaría de regreso a su natal Chiapas debajo de un árbol que se encontraba cerca de la banqueta.

Karla Romo y sus compañeros se negaron a retirarse del lugar, esto debido a que no había otra zona con sombra y al trato grosero que recibieron, la señora entró a su hogar y con la ayuda de una manguera les lanzó chorros de agua bajo el pretexto de que había salido a regar la banqueta, la cual recalcó era de su propiedad.

Tras el ataque, los involucrados comenzaron a pelear sin llegar a las agresiones físicas. No obstante, el pleito continuó hasta que se alejaron de la zona. La publicación de Karla Romo en Facebook no demoró en hacerse viral y hasta el momento cuenta con más de 9 mil likes, además de haber sido compartido más de 28 mil veces.

Abren debate en redes sociales

La acción de la señora desató una ola de críticas en las redes sociales.

La acción de la señora no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes a través de las sección de comentarios iniciaron un debate. Algunos de ellos exigían que la mujer sea detenida y llevada a la cárcel por desperdiciar agua o que por lo menos se le aplique la multa de 3 mil pesos con la que se acostumbra sancionar este tipo de casos.

“La señora no sabe que no hay agua en otros estados o que, que la metan a la cárcel”, “La banqueta no tiene dueño, es para el uso público”, “Todo se hubiera evitado si la joven se hubiera alejado” y “No creo que reaccione así solo porque se pararon en su banqueta, a lo mejor le hicieron algo” son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

¿Quién es el dueño de las banquetas?

Es necesario contar con un permiso para hacer alguna construcción en ella o instalar un puesto.

El gobierno de Colima ha pedido a los ciudadanos en más de una ocasión que no obstruyan la banqueta, esto debido a que es un espacio público para el tránsito de peatones. Por lo tal, ninguna persona puede prohíbir el uso de la misma a los peatones, tal y como ocurrió con el caso que La Verdad Noticias te presentó el día de hoy.

Fotografías: Redes Sociales