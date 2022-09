Empresaria centennial da 10 motivos por los que no quiere tener hijos; es viral

Una joven empresaria centennial ha revelado 10 motivos por los cuales ha decidido no tener hijos, desatando así un gran debate en TikTok donde ya se ha hecho viral.

La joven empresaria hizo un video en TikTok donde enlistó las diez razones por las que no desea ser madre y ha recibido comentarios tanto positivos como negativos.

Afortunadamente en el mundo, la incursión del poder femenido se ha implantado en muchas industrias. De acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento, el número de emprendedoras va creciendo, donde en 74 naciones, destacan 163 millones de mujeres que han arrancado negocios.

Es precisamente pensando en su negocio y en su persona, que esta joven viral ha tomado la decisión de no tener hijos, dejando en claro que tiene otras prioridades, lo que resulta entendible, pues un estudio ha revelado que los Centennial actualmente aspiran a convertirse en emprendedores.

Los 10 motivos por los que la empresaria centennial no desea ser madre

La joven explicó sus 10 motivos

La protagonista de este video es la joven empresaria, Lorella Palmer, de 23 años, quien enlistó los siguientes motivos por los que no desea ser madre:

Soy egoísta Son caros Mi imagen corporal El mundo es lugar malo Salud mental Mi trauma familiar Desordenado y mocoso Odio la televisión para niños Irritante No quiero

En el video la joven explicó más a detalle sus motivos, indicando: “Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran”.

Además reveló que prefiere enfocarse en hacer crecer su negocio como agente en vez de dar a luz a un bebé que “cambie su cuerpo”.

Tras el video la joven desató un gran debate en redes sociales, hubo una gran cantidad de usuarios que la apoyaron, mientras otro grupo de personas la criticaron por la forma “despectiva” en la que se expresaba de los niños. En cualquiera de los casos ella ha tomado su decisión.

¿Qué es ser Centennial?

Actualmente los centennial tienen menos de 25 años

Las personas nacidas después de 1996 y hasta 2012, son conocidas como generación Z o Centennials. Es decir, tienen entre diez y 25 años aproximadamente, según Pew Research. Debido a que tiene 23 años esta joven que se ha hecho viral sería una joven empresaria centennial.

