Emprendedora usa su carro para promocionarse y pasa esto

En redes sociales se ha viralizado el video de una emprendedora, quien quiso utilizar su carro para publicitarse y atraer clientes al colocar el logotipo de su empresa y su número de teléfono en uno de los vidrios de su vehículo.

No obstante, esta estrategia no resultó tan bien como lo esperaba, pues aunque sí logro llamar la atención y recibir diversos mensajes, estos resultaron no ser para solicitar sus servicios, sino para criticarla por su forma de manejar.

El inesperado resultado se suma a la tendencia actual de las plataformas digitales y redes sociales, donde los emprendedores hacen el intento de competir dentro del mercado, pues es, estas herramientas ofrecen que puedan publicitarse a un bajo o nulo costo y ganar espacio dentro de mundo comercial.

¿Cuántos emprendedores hay registrados en México?

La mujer recibió críticas por su forma de manejar

Según datos, se calcula que en territorio nacional, existen aproximadamente poco más de 4.4 millones de micros, pequeñas y medianas empresas, cifras tomada de un trabajo de investigación llamado “Estudio sobre la Demografía de los Negocios que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.

Debido a este nivel de competencia surge la necesidad de buscar el posicionamiento adecuado, que llame la atención y capture el interés de los consumidores, por lo que idear estrategias publicitarias innovadoras o llamativas toma mayor relevancia.

Los MUPIs son publicidad que se coloca en el exterior, como la publicidad de los autobuses. No obstante, debido a los altos costo por estos medios, se ha empezado a volver común que los emprendedores usen su vehículo personal como un medio de difusión, colocando estampas y anuncios promocionando sus negocios.

¿Qué es un emprendedor y ejemplos?

En México a cerca de 4.4 millones de micros, pequeñas y medianas empresas

Emprendedor son las personas quienes, a partir de una idea innovadora, empieza a promover su marca con sus propios medios, creando un proyecto en el que cree apasionadamente, busca la manera de volver realidad y asume los riesgos y consecuencias que podría conllevar a un fracaso.

