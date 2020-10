Elecciones 2020: Donald Trump se hace viral bailando al ritmo de YMCA en Florida

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho hasta lo imposible para ganar más simpatizantes antes de su ‘combate’ con Joe Biden por la presidencia en las elecciones de Estados Unidos 2020.

Como sabemos, las elecciones en ese país serán el próximo 3 de noviembre, y para agradarle a los ciudadanos, Donald Trump decidió mostrar sus pasos de baile al ritmo de YMCA de Village People durante un mitin en Florida.

Está de sobra mencionar que el video se hizo viral en cuestión de horas, donde mientras unos aplaudieron el ‘carisma’ del mandatario, otros simplemente se burlaron de él e incluso lo tacharon de ridículo.

Donald Trump baila YMCA en Florida

Cabe mencionar que el video se hizo viral después de que todos se dieron cuenta de que ya se volvería una costumbre, pues Donald Trump sorprendió a sus seguidores al bailar la canción cuando superó el covid-19, también en Florida.

Ahora volvió a bailar el tema con unas modificaciones, lo que lo volvió tendencia en Twitter, pues durante la tarde del jueves volvió a presumir sus pasos de baile para agradarle a sus seguidores, pues notó que los hechos virales causan más impresión.

Tras su coreografía, ahora podrá competir al mismo nivel que Joe Biden, pues como te informamos en La Verdad Noticias, el candidato a vicepresidente de Donald Trump se hizo viral hace unos días por una mosca durante su debate con Kamala Harris.

Elecciones de Estados Unidos serán con memes

President Trump continues his dance moves in Florida today! pic.twitter.com/gCcGaLFy1k — Bob Jones (@lxJoneZxl) October 17, 2020

No hay que mencionar que los memes del baile de Donald Trump no se hicieron esperar, ya que como sabemos, el mandatario no es precisamente el más querido por los estadounidenses, y algunos aprovecharon para acabarlo en redes sociales con este hecho.

Hasta el momento el video que fue compartido en Twitter ya acumula miles de visitas en redes y de una forma u otra ha puesto a Donald Trump en boca de todos, algo que le beneficia bastante durante su campaña presidencial.