El video viral por el que nunca debes dejar a tus perritos solos cuando nadan

El video viral de un perro que casi se ahoga en un lago ha llamado la atención de los usuarios de TikTok, pues en las imágenes queda claro por qué nunca hay que dejar solas a las mascotas cuando se meten a nadar.

Muchos buenos dueños no saben el peligro que puede correr un perro que se aleja demasiado de la orilla, pues aunque sabemos que los lomitos son muy buenos nadadores, el caso de Prophet, el labrador del que hablaremos hoy, es un caso ejemplar.

La historia nos recuerda que no está mal divertirnos con los animales, sin embargo hay que tener mucho cuidado para no terminar como el tiktoker que ahogó a su perro en la alberca y causó indignación.

Perrito casi se ahoga en un lago

Al principio del video vemos a Prophet conviviendo con su humano y dos perritos más.

El humano a cargo de Prophet dijo que decidió compartir las imágenes de lo que pudo ser una tragedia para enseñar a la gente que nunca deben perder de vista a sus perros.

En el video viral observamos a un hombre junto a sus tres mascotas frente a un lago. Para divertirlos, el humano lanza un gran pedazo de tronco al agua para que los perritos Abby, Lily y Prophet se dieran un “chapuzón”.

TikTok: @abbyprohetlily.

Todo iba bien hasta que Prophet se adentró más de lo que debería en el lago y ya no pudo salir. Sus dos compañeros salieron del agua y segundos después de que él no lo lograra, su humano no dudó en meterse a rescatar a su perro.

TikTok: @abbyprohetlily.

En otro video subido por la cuenta de TikTok @abbyprophetlily se observa que el perrito sobrevivió al susto gracias a que su humano le brindó primeros auxilios.

TikTok: @abbyprohetlily.

¿Alguna vez te ha pasado que tu perrito casi se ahoga? ¿Qué recomendaciones darías para evitarlo? La Verdad Noticias.

