El video viral de Belinda diciendo que prefiere que le digan que es "mamon%$"

La famosa cantante Belinda ha pasado por muchas controversias y chismes a lo largo de su carrera artistica. Ha sido relacionada con muchos artistas, cantantes y futbolistas famosos es por eso que los medios de comunicación suelen estar detrás de ella preguntandole sobre su vida sentimental y sobre las parejas con las que se le relaciona.

Actualmente la cantante ha decidido que ya no hablará sobre su vida privada y cuando comienzan a cuestionarle sobre su vida sentimental simplemente se retira para no dar declaraciones al respecto.

Sin embargo hace unos años dio una declaración que encantó al público quienes no dudaron ni un momento en hacerlo viral, esto es lo que la famosa dice.

"Yo prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada que me conozca y luego me lastime, mejor que sigan diciendo que soy mamona, prefiero eso a abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece porque soy una persona sensible, soy una persona buena por eso prefiero que sigan diciendo que soy eso"...

La declaración enamoró a los BeliLovers quienes apoyan cada paso que da la interprete de "Bella Traición".

Aquí abajo te dejamos el video que seguramente ya has visto cientas de veces en las redes sociales.

Mira el video aquí:

Actualmente Belinda es toda una influencer y un ícono de la moda, tan solo en instagram tiene más de ocho millones de seguidores quienes diariamente observan cada paso que la famosa muestra en su cuenta de la red social.