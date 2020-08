El verdadero origen y significado detrás de los famosos MEMES de “Quedé”.

Inevitablemente los memes se han convertido en la parte más divertida de los redes sociales, y es que todos los días aparecen miles de ellos, sin embargo, la gran mayoría de los usuarios desconocen su origen y significado, tal y como ha pasado con la frase “quedé”.

Las personas se han mantenido más activas que antes en redes sociales derivado del confinamiento social a causa de la pandemia por COVID-19, por ello es normal que los memes se hayan apoderado de todas las plataformas como una forma alternativa de entretenimiento.

No importa el tópico, los memes se hacen presentes en temas como la farándula, política e incluso siguen y realizan retos virales. No obstante, hay algunos memes que recientemente se popularizaron entre cibernautas tales como el “tenemos” de Bugs Bunny, “Jerry llorando” y el nuevo clásico favorito “Perro fuerte vs. Perro pequeño”.

Los memes de "Quedé" nacieron en la comunidad LGBT+

Sin embargo, respecto al meme con la frase “quedé” muchos de los cibernautas se han cuestionado el verdadero significado de la frase y el contexto de los memes que se han generado y difundido ampliamente en redes sociales.

Resulta que este meme comenzó ser empleado por la comunidad LGBT+ y la palabra “quedé”, ha sido atribuida para expresar un estado de shock, asombro o extrañeza ante alguna situación fuera de lugar, incoherente o simplemente sin sentido.

Por ello, diversos usuarios en Twitter se han pronunciado a decir que esta expresión es propia de la comunidad LGBT+ y que injustamente las personas heterosexuales pretenden adjudicarse la citada expresión, lo cual podría modificar el significado inicial del meme.

Yo tratando de explicarle a un hetero lo que significa "quedé" pic.twitter.com/AE0XkTDql4 — José Angel �� ��️‍�� (@Angelbaga87) August 11, 2020

Esto porque el término originalmente tuvo su génesis en grupos de Facebook sobre la cultura pop y comenzó a utilizarse tras la muerte de Whitney Houston: “Whitney quedé”, comenzaron a escribir los usuarios en dicha red social para expresar que el deceso de la cantante había conmocionado a sus fanáticos.

Ahí les va la historia del como surgió el "QUEDÉ":



Viene de grupos en facebook (Secta Pop), al principió era una forma para referirse a la muerte de Whitney Houston o alguna otra celebridad fallecida, "Whitney quedé", solía describir sorpresa o asombro + — RPDR Memes (@LaGrupaOficial) August 11, 2020

Dicha expresión continuó usándose para mostrar sorpresa entre las muertes de celebridades y posteriormente para señalar errores o parafrasear argumentos sin sentido, hasta que finalmente la frase se convirtió en un meme, cada vez más popular.

El Quedé se originó en Genovia. pic.twitter.com/j633vIT7K9 — Mayer Rokitansky Kuster Hauser (@thomas1126) August 13, 2020

No obstante, “quedé” ha causado controversia pues los miembros de la comunidad LGBT+ argumentan que las personas hetero hacen mal uso del famoso término. Y tú, ¿Crees que los memes pertenecen al grupo o sector que los crea?, ¿Conoces otros memes nacidos en la comunidad LGBT+? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí abajo.