El perturbador Tik Tok navideño de Loren Gray (video viral)

El perturbador Tik Tok de Loren Gray navideño (video viral)

La famosa estrella de Tik Tok, Loren Gray Beech quien actualmente tiene más de 35.2 millones de seguidores compartió un perturbador video navideño en su cuenta de la red social. Esta publicación hasta el momento tiene 353 mil reacciones y cerca de 2 mil comentarios.

El perturbador Tik Tok de Loren Gray navideño (video viral)

Los comentarios que obtuvo este video fueron variados, algunas personas amaron su contenido pero otros dijeron que les resultó terrorifico y perturbador:

"Loren Gray actually scares me"

"You so awesome"

"Ur gorgeous obviously"

"This video is so cool"

"U look amazing"

Aquí te dejamos el video del que todos están hablando de la famosa Loren Gray:

Video perturbador de Tik Tok:

¿Quién es Loren Gray?

La mujer es una cantante estadounidense e influencer de las redes sociales oriunda de Pottstown, Pensilvania, y actualmente tiene más de 35 millones de seguidores de TikTok, más de 18 millones de seguidores de Instagram y 3,6 millones de suscriptores de YouTube a partir de agosto de 2019.

El 5 de abril de 2019, Loren Gray lanzó dos nuevos sencillos: "Options" y "Lie Like That", Ella se unió con Captain Cuts (Walk the Moon, Halsey, The Chainsmokers) para escribir y producir ambas pistas.

Checa todo nuestro contenido de viral

Aquí abajo te dejamos otros Tik Tok de Loren Gray para que la conozcas mejor.

1.-

2.-

3.-

4.-

Tal vez te interese: Tik Tok: "Haz lo que quieras" CHALLENGE, jovencitas MUERDEN la manzana

Loren Gray en instagram:

Únete a nosotros en Instagram

¿Qué es Tik Tok y cómo funciona?

Tik Tok es la aplicación de una red social que incluye las características más llamativas de Facebook, Instagram y Twitter, es decir, hace uso de video a modo de las ‘stories’ o historias de cualquiera de las antes mencionadas con una duración de 15 segundos muchísimos filtros y pistas de fondo para hacer tu creación.

¿Ya la conocías?