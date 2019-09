El perrito que AMA la ducha (VIDEO VIRAL)

Los perros son animales muy simpáticos, leales y excelentes compañeros de vida sin embargo la gran mayoría (no todos) tienen un pequeño defecto que también algunos seres humanos comparten.

¡No les gusta bañarse!

Son muchos los caninos que intentan de todo para que no los lleves a la estética o para que no los lleves al patio o a la regadera a darle un baño. No sabemos las razones específicas pero igual que los gatos, prefieren no tener que pasar por la bañera.

¡La excepción!

Sin embargo hay algunos perros que realmente disfrutan del baño y esto aunque no lo creas, quedó demostrado en un vídeo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales pues muestra como un perrito dentro de una tina es completamente feliz mientras le cae agua el cuerpo.

El perrito que AMA la ducha (VIDEO VIRAL)

Sin duda alguna ese peludito cafecito es la excepción a la regla pues no es muy común que las mascotas sean felices a la hora del baño.

El vídeo causó ternura entre los internautas que comenzaron a compartir el vídeo en las redes sociales como Facebook y Twitter. Supuestamente el vídeo fue captado en Brasil sin embargo no podemos asegurarlo, lo que si está claro es que ya ha llegado a más países por la maravilla del Internet.

Aquí el video:

Por otra parte otra de las cosas que cautivó a los internautas fue que el perrito cambia de posición constantemente como si estuviera jugando, realmente parece un niño pequeño que disfruta de un baño con agua tibia.

¿Habías visto un perro que disfrutará tanto de un buen baño?

Si tus mascotas son la excepción a la regla y también disfrutan del baño, coméntalo aquí abajo...

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Tal vez te interese

El (VIDEO VIRAL) más conmovedor que veras el día de hoy