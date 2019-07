El nuevo rey de la selva, leones aterrados por un perro (VIDEO VIRAL)

Como en las caricaturas que se veían antes, tan absurdo parece pero fue real lo que ocurrió, un video se hizo viral en la red social Facebook donde un canino en la región de Tanzania salió de la nada y se puede ver que enfrenta a una pareja de leones africanos, haciendo que "El Rey de la Selva" huya asustado con la leona que se encontraba descansando a su lado.

En un principio del video viral se puede observar a los grandes felinos acostados en la maleza, pero de repente se les acerca un pequeño canino de altura promedio a cualquier perro, sin embargo; este perrito empieza a acosarlos con bastantes ladridos y esto provocó que la pareja de grandes leones se pararan del lugar donde se encontraban descansando.

Esto ocurrió en el Área de Conservación de Ngorongoro, al norte de la población de Tanzania un país de África Oriental.

El león se paró y solo tomó su distancia e ignoró al pobre perrito que se sentía el nuevo rey de la selva, pero al percatarse de que solo estaba siendo ignorado se acercó más y más a la pareja de felinos lanzándose al cuello con unas mordidas y ladridos, eso si es tener el autoestima muy en alto y mucho valor, pero imaginamos que no tenía idea con que tipo de animal se estaba enfrentando.

Las personas que presenciaron el momento del perro enfrentando a los leones quedaron totalmente sorprendidas ya que por lo regular o más bien todo ser humano sabemos que con un león no se puede caminar o estar tan cerca de ellos ya que no solo podría lastimarnos si no matarnos.

Sorprendentemente, el león solo dio un paso hacia atrás e intentó hacerse a un lado del perro como si le tuviera miedo a la mascota, ya una vez concretada su hazaña, el perrito se alejó como si nada hubiese pasado y siguió caminando campantemente.

El pequeño protagonista del insólito video viral es de los Maasai, una tribu semi-nómada ubicada principalmente en Kenia y en el norte de Tanzania, y es el encargado de cuidar al ganado que se ve a lo lejos.