“El niño millonario” obtiene su placa de YouTube al alcanzar 100 mil suscriptores

Iker “El niño millonario”, logró reunir en su canal de YouTube 100 mil suscriptores, por lo que la plataforma le ha enviado su primera placa.

Con motivo de este acontecimiento sus padres decidieron celebrarlo a lo grande y le realizaron una fiesta, la cual te mostramos en La Verdad Noticias.

Ahora bien, actualmente el también conocido como “el niño de rojo” ya tiene 217 mil suscriptores, por lo que su fama sigue aumentando, por lo que la meta ahora es llegar al millón para obtener la placa de oro.

“El niño millonario” obtiene su placa de plata de YouTube

Cuando obtuvo su placa de YouTube, el jovencito lo compartió con sus seguidores.

Iker tiene 5 años y cuando le llegó su placa lo compartió en las redes sociales, sobre todo porque alcanzó la cantidad de 100 mil suscriptores en tan sólo unos cuantos meses de abrir su cuenta en la plataforma de videos.

Por eso sus padres le organizaron una fiesta con varios invitados para celebrar el primer escalón en el camino de “El niño millonario” como influencer. El show corrió a cargo de un par de comediantes llamados “Los albañiles”.

Te puede interesar: TikTok viral: Niño engaña a todos y se 'roba' el diezmo de una iglesia

¿Quién es el niño millonario?

Se hizo famoso cuando se volvió un meme.

Iker llamó la atención de muchas personas y fue identificado como “El niño de rojo”, pues su expresión de sorpresa del pequeño invadió varios espacios en la red cuando fue grabado al hacer unas dinámicas en la calle con un grupo de personas.

Pero su fama aumentó y ahora cuenta con varias redes sociales en donde sube material audiovisual con distintas temáticas, incluidas sus divertidas “aventuras”.

Cabe mencionar que “El niño millonario”, lanzó un remix titulado “Buscando un taquero”, tema que tiene más de 10 mil reproducciones.

“Cuando les digan que sus sueños no serán posibles NO LES CREAS!, Cuando te digan que lo qué haces no está bien o que no sirves para nada NO LES CREAS!”, dice la foto donde Iker, “El niño millonario” posa con su placa de 100 mil suscriptores.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"