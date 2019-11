"El negocio de Sahid", historia de niño emprendedor se vuelve VIRAL

Una orgullosa mamá platicó en sus redes sociales cómo le enseñó el valor de las cosas a su hijo Sahid, motivandolo a emprender un negocio de palomitas caseras y la historia se volvió viral de inmediato, más de 54 mil personas en Facebook compartieron su publicación.

Esta es la historia de Sahid narrada por su mamá:

Mi hijo quiere un Nintendo Switch así que le dijimos que se pusiera a ahorrar por que era muy caro. (Estamos tratando de enseñarle el valor de las cosas y el dinero después les damos juguetes carisimos que solo andan tirados y rotos por ahí).

Hay un programa en su escuela donde los dejan hacer negocios pequeños, y nos pregunto si podía vender palomitas caseras para juntar más dinerito y le dijimos que sí mientras él se hiciera responsable de todo. La verdad pensamos que no duraría mucho pero está es su quinta semana vendiendo los martes y jueves y el proyecto ha sido muy positivo para él en muchos aspectos.

1. Le prestamos $$$ para arrancar su negocio y comprar sus insumos. Hizo el cálculo de cuánto le costaba la materia prima y el empaque el cual debía ser ecofriendly (así que bolsas de papel). Y definió sus precios. Al final de su primer venta pagó su deuda y aprendió sobre capital, costos y ganancias.

2. Hizo pruebas de sabor con su papá y diseñaron 2 mezclas, de mantequilla y sal y la otra de mantequilla y trajín. Hizo un sondeo en su cuaderno de cuantos quisieran comprar de cada sabor y me trajo una lista. Me pidió que le ayudara a diseñar su marca y se dio cuenta que con etiquetas sus palomitas se vendían más así que branding y marketing. (tía Nineth Quintero)

3. Ha aprendido que si fías no siempre te pagan, que hay días en que no todo se vende y a lidiar con la competencia por que hay unas niñas que ahora venden galletas. Ha aprendido a organizarse y comprar sus materiales con tiempo y sabe que si el no me recuerda en el súper o me pide las cosas yo no lo haré.

4. Ha aprendido el valor del trabajo y el dinero. Sabe que debe levantarse más temprano esos días que su hermano, y que preparar, empacar, subir las cosas al carro, bajarlas y promover su negocio no es fácil. Así que ahora ve algo en la tienda y me dice "ay que caro está mamá" y vale $20 pesos. Ya no escucho el "ándale comprármelo solo cuesta $300".

Pero lo mejor que ha aprendido es lo mucho que puede lograr por sí mismo con una buena idea, trabajando y siendo constante. Dice que se siente orgulloso y que un día juntará para viajar.

- Zhoe Frías.

Así fue cómo la orgullosa madre de Sahid contó los hechos en sus redes sociales y se hizo viral. No solo obtuvo que la compartieran sino que muchas personas le comentaron que estaban orgullosos de ella y de su emprendedor hijo.

