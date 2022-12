El influencer ‘Soy Mirrey’ regala iPhone a ‘mirreyes' y así es como reaccionan

Carlos Bello o mejor conocido como ‘Soy Mirrey’ regala iPhone a ‘mirreyes' en las calles de la Ciudad de México como un experimento.

El influencer explicó que iría a una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México mientras mostraba que llevaba un iPhone 13 pro max para regalar al primer ‘mirrey’ que se encontrara.

Cuando el video de Carlos Bello inició dijo: “Estoy en una de las colonias más mam**citas de la Ciudad de México, y quiero saber si los mirreyes me aceptaran esta iPhone o no”, detalló.

‘Soy Mirrey’ regala iPhone a ‘mirreyes'

Cuando ‘Soy Mirrey’ regala iPhone a ‘mirreyes' se sorprende con sus respuestas.

Soy Mirrey se topó con tres personas que se considerarían como ‘mirreyes’ pero todos rechazaron el atractivo regalo del influencer, de hecho una de las repuestos era, “ya tengo el iPhone 14, no necesito el 13”, mientras que otros más decían que tenían prisa pero no aceptaron el celular.

“Es increíble, ¿qué es lo que le pasa a esta gente?”, comentó Soy Mirrey.

Luego de varios intentos, el tiktoker encontró a una chica que prefirió no ser grabada y aceptó el teléfono de regalo aunque en un principio tenía sus dudas.

“No es broma, o sea por qué estás regalando un iPhone, ¿no es una tranza?”, dijo la ganadora.

‘Soy Mirrey’ se sorprende con experimento social

Los mirreyes no entendían el por qué les regalaban un iPhone.

En el video que menciona La Verdad Noticias, Soy Mirrey dijo que estaba sorprendido de la reacción de los ‘mirreyes’ ya que no entendía por qué la gente rechazaría un iPhone de regalo.

“Que locura de gente, pero vieron que hasta me trataron mal, me vieron feo, otros que me ignoraron. Por qué ustedes creen que alguien se negaría a un iPhone regalado. ¿Será por mi color de piel?, será porque estas personas de nivel adquisitivo alto ya no tienen necesidades y lo ven como una ofensa”, Soy Mirrey.

El influencer terminó señalando que no entendía por qué lo había tratado mal y fueron groseros con él, por lo que dijo que el hecho de tener dinero no les daba derecho a sentirse más que los otros.

“Me sorprendió demasiado que tanta gente me lo haya negado (rechazado) y no solo eso, que unos me hayan tratado feo, el dinero no te hace más que los demás. Aunque tengas dinero, los pies en la tierra y la vista hasta el cielo”, sobre el experimento viral donde ‘Soy Mirrey’ regala iPhone a ‘mirreyes'.

