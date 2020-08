El graduado "más anciano del mundo" consigue título universitario a sus 97 años.

La historia de un hombre llamado Guiseppe Paterno, se ha vuelto viral en redes sociales pues se graduó de Filosofía e Historia en la Universidad de Palermo, en Italia a la edad de 97 años; insólito acontecimiento que cautivó a los usuarios en redes sociales, pues casi con un siglo de edad, “Giuseppe Paterno resulta el graduado más anciano del mundo”, comunicó el diario La Repubblica el día de su graduación.

Este hombre de casi un siglo de edad, nació en un una familia siciliana muy pobre, razón por la que Giuseppe comenzó a trabajar desde los 7 años, también vivió la Segunda Guerra Mundial en Italia y a los 31 años obtuvo el diploma de topógrafo en una escuela nocturna, posteriormente pasó 42 años trabajando para la Compañía Estatal de Ferrocarriles, pero siempre soñó con poder estudiar la universidad.

Una vez jubilado, Giuseppe se dedicó a matricularse en la Universidad de Palermo hace aproximadamente tres años y luego estudiar arduamente, el hombre aprobó todos los exámenes con notas excelentes.

Hombre de Italia celebra su graduación a los 97 años

La historia de este abuelo italiano de 97 años rápidamente se hizo viral en redes luego de cautivar a los internautas universitarios que están atravesando su proceso de titulación en medio de una pandemia y creen que la demora ya ha sido suficiente, pues Giuseppe es la prueba fehaciente de que no importa el tiempo, con esfuerzo, paciencia y dedicación todo es posible.

Y es que a pesar de la cuarentena impuesta para frenar la propagación y contagio del coronavirus, Paterno logró dar sus últimas pruebas en videoconferencia y presentó su trabajo final en la universidad, dedicado a un antiguo argumento filosófico. Además, por eso fuera poco, en cuanto obtenga el título, el anciano quiere matricularse en un programa de maestrías.

“No me canso nunca y digo los jóvenes que tienen que hacer como yo”, señaló Paterno “Seguir estudiando siempre, porque lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho mientras era joven”, concluyó quien ahora es el graduado más longevo del mundo.