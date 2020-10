El gato que se viraliza en Facebook tras su primera visita a la playa

Sin duda alguna, la combinación de gatos más internet suele ser sinónimo de éxito. Es el caso de Pumpkin, un gato pelirrojo que está arrasando en Facebook gracias a sus caras en su primera visita a la playa el cual se ha convertido en más de 10mil ocasiones, pues los felinos se han vuelto de moda en los últimos tiempos.

De acuerdo al portal The Dodo en Facebook, Pumpkin sufre hipoplasia cerebelosa, una discapacidad que afecta a su coordinación, pero ello no quita para que sea un gato muy alegre y activo, siempre feliz de que su dueña Tia Stoddard, lo saque al aire libre, sin embargo para él la agradable sorpresa no fue de mucho interés.

Pumpkin es la sensación en la red

los gatos que se han convertido en viral

En la visita a la playa, Pumpkin estaba encantado con la arena y el agua, pero no tanto con otro factor: el viento. Tia no dudó en fotografiar las divertidas caras del gato azotado por el aire y compartirlas en Facebook, donde se han hecho virales y todas las personas empezaron a hacer memes con lo que pasa en la vida cotidiana de las personas.

De acuerdo a los especialistas el miedo al agua sobre los gatos, se debe a que su sistema respiratorios es muy delicado, y huir del agua es una forma de protegerse de posibles ahogamientos, gripes o resfriados, así como de otras enfermedades respiratorias. Los gatos son animales muy inteligentes y su cuerpo actúa como el nuestro: se defienden de lo que creen que les puede hacer daño.

Pumpkin the Cat

TE PUEDE INTERESAR: Bebé habla con un gato en la noche en un sorprendente video viral

La Verdad Noticias te trae la mejor información a nivel mundial, noticias de último momentos y más en todos los ámbitos. Siguenos a través de nuestras diferentes plataformas como Facebook, Twitter e instagram y suscribete a nuestro canal de Youtube.