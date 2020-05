El extraño VIDEO VIRAL "sin nombre" de YouTube que ha generado pánico

Los usuarios de YouTube tenían miedo de ver un video viral que no tiene nombre y se compartió en el canal "Deathtrips". El clip se viralizó recientemente en las redes sociales, ya que la plataforma recomendó estas imágenes sin título a millones de personas.

El extraño VIDEO VIRAL "sin nombre" de YouTube que ha generado pánico

Conozca la verdad detrás de este extraño trabajo que perturba al público. Puedes encontrar grupos de videos en YouTube llamados "espeluznantes". Estos suelen estar entre los usuarios de Internet más buscados. Los creadores de las imágenes trabajan en un tema aterrador con contenido extraño que puede ser molesto para muchas personas.

En la grabación especial que nos traemos, vemos dos personajes del programa "Los Reyes de la Colina". Bobby, uno de los protagonistas, parece estar escuchando música de su Walkman en su habitación, y su padre entra y se pone los auriculares.

Luego se cuelga la imagen y se crea una imagen en la que el padre tiene un cubo triangular mientras todo se vuelve rojo al escuchar un "Usted ha sido seleccionado" ("Ha sido seleccionado" en inglés).

El video viral ha sido catalogado como "prohibido" por los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, estaban más preocupados sobre por qué YouTube les recomendó esto y que su algoritmo recompensara este material colocándolo en la portada principal y siendo uno de los más populares.

King of the Hill o Kings of the Hill es una serie animada estadounidense de Mike Judge y Greg Daniels que se emitió en la red Fox del 12 de enero de 1997 al 6 de mayo de 2010. Se trata de la vida cotidiana de The Hills, una familia de clase media que vive en Arlen, Texas, tratando de darle a cada núcleo familiar un enfoque realista, buscando humor en los aspectos convencionales y cotidianos de la vida.

Se convirtió en la serie más larga en FOX (la tercera detrás de The Simpsons y Family Guy). También fue reconocido por la revista Time en 2007 como uno de los 100 mejores programas de televisión de la historia. La cabeza visible es Hank Hill, gerente leal, trabajador, leal, disciplinado y honesto. Ella es muy tradicional, moral y cuida a su perro mariquita.

Está casado con Peggy Hill, quien viene de Montana. El único hijo de Hank y Peggy es Bobby Hill, un niño prepúber ronco que generalmente es amable y amado, pero no es muy inteligente y suele ser propenso a tomar malas decisiones.