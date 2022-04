El estafador de Monclova: Hombre intenta robar 5 mil pesos a su cita amorosa

Surge "El Estafador de Monclova", caso viral en redes

Todo un caso viral de las redes sociales, el ya apodado "Estafador de Monclova", un sujeto que habría intentado robarle miles de pesos a su cita amorosa.

Seguramente el hombre en cuestión no se imaginó que al intentar robar dicha cantidad de dinero, habría quedado expuesto a las cámaras de seguridad del restaurante donde todo ocurrió.

Debido a su modos operandi este caso ha sido relacionado con la historia de Simon Leviev, el "Estafador de Tinder", que la productora Netflix nos narró a principios de este año.

Surge "El Estafador de Monclova", caso viral en redes

Surge "El Estafador de Monclova", caso viral en redes. Créditos: Vanguardia

Una mujer de Monclova, Coahuila, denunció que fue víctima de robo tras tener una cita amorosa con un sujeto que había conocido recientemente y el cual aprovechó su distracción para robarle 5 mil pesos.

Por si fuera poco, el hombre en cuestión, de nombre Gilberto, al verse descubierto intentó culpar al hijo de la mujer.

“Este hombre sacó $5000 pesos de mi cartera, los cuales quería culpar a mi hijo diciendo que él según no había visto bien y dijo que solo había acomodado bien mi bolsa. Los tomó cuando me paré al baño y mi hijo se quedó en la mesa. Él pensó que por que el estaba jugando en su celular no iba a prestar atención” explicó en su publicación.

En las imágenes proporcionadas por el restaurante se puede ver como toma el bolsillo, encuentra el dinero y procede a guardarlo en su cartera.

Interpondrá denuncia por robo

Interpondrá denuncia por robo

Como era de esperarse, la mujer de nombre Mafer Najera, informó que entregará a la Fiscalía General del Estado la evidencia del hecho.

Además invitó a la población a externar cuidados y no caer víctimas de hombres como el "Estafador de Monclova", quien ahora deberá enfrentar a las autoridades.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!