Él es gay y ella heterosexual: "Tenemos un matrimonio fuerte y el sexo es genial"

Existen parejas que suelen romper con los estereotipos clásicos de la sociedad. Son poco convencionales e incluso el relato de su historia no deja de llamar la atención. Y un ejemplo que salió a la luz en los medios es este matrimonio: él es homosexual, ella heterosexual y revelan su fórmula para formar una familia feliz y "tener un sexo genial".

Brynn Embley, de 35 años, cuenta que está felizmente casada con Matthew Neilson, de 33. De hecho, más allá de tener dos hijos hermosos y convivir en Michigan (Estados Unidos), admiten que, pese a que la cama no es el motor de ese vínculo, mantienen "sesiones semanales de retroalimentación sexual".

La mujer se describe a sí misma como heterosexual, mientras que su esposo se identifica como gay o pansexual, reconociendo de todos modos que se siente "más atraído por los hombres que por las mujeres".

Religión y falta de sexo

Brynn conoció a Matthew vio por primera vez en la iglesia a principios de 2016 .

De acuerdo a lo que expresa en el periódico The Sun, Matthew había salido con hombres y mujeres antes de casarse en 2017, pero nunca había tenido relaciones sexuales con nadie... ni siquiera con su actual esposa.

Y pese a reconocer que no sabía si alguna vez disfrutaría de tener intimidad con ella, contrajo matrimonio con Brynn y se convirtieron en padres. La inseguridad puede sobrevolar por momentos, más teniendo en cuenta que la química física no es el centro, pero a quién no.

Ambos son miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, una fe que no aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo. Por caso, Matthew expresa que una fuerte motivación para salir con mujeres era que no tenía que ser soltero y célibe para siempre.

Justamente Brynn conoció a Matthew vio por primera vez en la iglesia a principios de 2016 y luego de unas pocas citas, él reveló que se sentía atraído por los hombres desde su adolescencia.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si estoy embarazada después de tener relaciones sexuales?

Matrimonio feliz con dos hijas

La pareja lleva cuatro años de relación

La pareja lleva cuatro años de relación, es feliz y monógama, y tiene dos hijas: Amandine, de dos años, y Ginebra, de uno.

"Nuestra religión enseña que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer. De todos modos, también queremos que nuestros hijos sean felices y estén seguros de quiénes son y qué o a quién eligen y se sienten atraídos", plantean como punto de disidencia.

Existen ciertas personas que asumen cosas sobre la relación de Brynn y Matthew que están simplemente mal. Por eso ellos tratan de concentrarse solamente en lo positivo, y evitar que los comentarios negativos los desanimen.

"Estamos muy felices en esta peculiar, única y sublime relación", dicen quienes comparte su historia en Instagram en @gayprofessordad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram