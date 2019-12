"El boliesquite" la nueva creación chilanga

En México es una costumbre salir a caminar al centro de cualquier ciuda y comer unos buenos esquites calientitos con mayonesa, queso, limón y chile del que pica (o del que no pica) sin embargo los chilangos decidieron que esta comida era la opción perfecta para combinar con un bolillo, así que se ha convertido en la nueva tendencia en la CDMX.

La verdad es que no es una idea tan descabellada ya que los esquites suelen servirse en vasos de unicel o de plastico y esto no es muy ecologico que digamos así que una mitad de bolillo podría ser la opción ideal para no seguir generando basura, por lo menos cuando comamos unos deliciosos esquites (o elote en vaso).

Cabe recordar que esta nueva tendencia surge tras las imagenes de un café capuchino servido en bolillo, el cual también se viralizó pero en ambos casos podría resultar contraproducente ya que como bien sabemos el pan se puede aguadar con lo caliente de la comida o bebida y podría resultar todo un desastre.

Sin embargo hay personas que disfrutan comer o beber todo muy calientito así que si eres de ese tipo de gente, podrías pedir tus productos en una mitad de bolillo y ayudar al medio ambiente con esa elección tan fabulosa y ecologica.

Por otra parte en redes sociales las opiniones se dividieron entre los que creen que es otra mala idea de los chilangos y los que ven como algo maravilloso para ser sustentables, ¿tu en qué TEAM estas?

