El VIDEO del cover de Stand By Me más hermoso que podrás ver: VIRAL

Video viral: "Stand By Me" es sin duda alguna una de las mejores canciones de la historia, todo el mundo se la sabe o mínimo el coro lo pueden cantar, es por eso que los internautas realizan covers de esta misma canción en diferentes versiones, algunos simplemente cantan con guitarra, otros con ukelele y otros ponen a sus perritos haciendo los sonidos del tema músical.

¡Así es! en Tik Tok un usuario compartió un hermoso video de sus mascotas haciendo los sonidos de la canción mientras esta corre de fondo y el resultado es ¡hermoso!.

¡Hermoso video!

De inmediato se comenzó a compartir y no solo las personas lo veían en TikTok sino que se comenzó a difundir en Instagram, Facebook, Twitter y hasta se mandaba el video por whatsapp.

Aquí te dejamos el video que se volvió viral junto a la letra del inicio para que cantes junto a la grabación de Tik Tok.

"When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only, light we'll see, no i won't be afraid Oh, I won't be afraid, Just as long as you stand, stand by me..."

VIDEO VIRAL:

Los usuarios de las redes sociales no dudaron ni un segundo en compartir el video y además comentarlo, muchos confirman que si es el mejor video de la canción Stand By Me, por otra parte no entienden como los internautas pueden tener ese nivel de creatividad como para realizar videos de este tipo.

También no faltaron los usuarios que comenzaron a etiquetar a sus familiares y amigos para realizar algo parecido con sus mascotas, y tú ¿qué opinas?.

