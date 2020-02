El VIDEO VIRAL más sucio de internet, captan a moscas haciendo el "DELICIOSO"

Todos sabemos que las moscas se revuelcan en la basura y es ahí donde toman sus manjares de comida, practicamente pura basura, es por eso que este tipo de insectos son unos animales que la gente catalogamos como muy asquerosos. El día de hoy te vamos a mostrar un video viral que nos encontramos en las redes sociales donde te vamos a mostrar a dos criaturas de dicha especie haciendo el ya famosisimo "Delicioso".

El más sucio de internet.

El material que te traemos es sumamente "random" de esos que no te encuentras todos los días, y que ya sabes... solamente los puedes encontrar en lo más profundo de internet, esto que veras a continuación lo catalogamos como el video más sucio de internet y ¡no! no estamos hablando del que hizo YouPorn el cual llamaron "Dirtiest Pon Ever", donde sale una pareja haciendo el "Delicioso" en la playa más contaminada del mundo.

En este film XXX te presentaremos a un par de moscas las cuales podemos observar que se encuentran en el hombro de un sujeto, este se percata de tener a estos insectos y lo que hace como buen millenial es grabarlas, te preguntaras, ¿como es que lo hacen las moscas? (¡iiiuuuug!), pues te platicamos, lo que se alcanza a ver es que una de ellas literal se ve como se pone atrás y hasta pareciera que levanta la mano como si estuviera disfrutándolo.

El hombre comienza a hacer una traducción de lo que las moscas al parecer dicen...

¡Asi! así te quería pescar!, ¡muevete!, mueve las alitas ahí te van todos ¡sobres!... vaya que traducción pero aún así no entendemos a que se refería, mejor les dejamos el inedito video viral más puerco y asqueroso que jamás podrás ver en ningún otro lugar.

