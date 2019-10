El VIDEO VIRAL de un padre y su hija que ha indignado en redes

Un video que se ha hecho viral en las redes sociales, que muestra a un padre y a su hija bailando en la cocina ha causado gran indignación entre las personas.

La grabación deja ver a la niña que a abraza a su papá no solo con los brazos sino también con los pies mientras bailan una suave balada; el hombre, se estira en repetidas ocasiones para agarrar cosas de la alacena sin dejar de bailar en ningún momento.

La madre de la protagonista es la que se encuentra grabando el video en el que se también se puede ver cómo el sujeto y la pequeña se dan un beso sin dejar de moverse al ritmo de la música.

Lo anterior son las imágenes que han tomado fuerza en primera instancia a través de YouTube, superando los ocho mil millones de reproducciones, y donde también, los cibernautas no pudieron ver solo un hermoso momento entre un padre y su princesa, sino que los comentarios negativos no pudieron faltar y seguramente te estarás preguntado el ¿Por qué?.

El video se hizo viral debido a los malos votos que tuvo, ya que muchos usuarios de internet consideran que la grabación es una escena demasiado provocadora entre el sujeto y la infante, por lo que lo han calificado como un un escándalo rotundo.

Como se mencionó hace un momento, YouTube dejó ver que si hay comentarios completamente positivos y publicaron: “Es lo más bonito que he visto en mi vida. Lo haré cuando tenga una hija”, sin embargo, también hubieron personas que no dejaron de comentar: “Esto es espeluznante. Definitivamente, no debe hacerlo un padre”, esto aunado de que criticaron de la manera más cruel el beso que los protagonistas del video viral se dieron.

Existen algunas versiones sobre el material publicado, en el que algunas personas dicen que todo se trató de un “experimento” para ver qué es lo que opinaban los demás, aunque esto jamás se pudo confirmar.

