El VIDEO VIRAL de TikTok que muestra a un perro ciego "viendo" por la ventana

Si eres sensible y no aguantas los chistes crueles... evita seguir leyendo esta nota, ya que el día de hoy te vamos a mostrar a un perro el cual es ciego, pero que le encanta "ver" el paisaje de su hermoso y colorido jardín, y si no nos crees te invitamos a que termines de ver completo el video viral que @andreagcantuu compartió en la plataforma de TikTok.

El video viral de un perro "ciego"

Andrea es una joven que apenas tiene 59 tiktoks realizados en la plataforma y en la mayoría de sus videos apenas alcanza más o menos las 500 visualizaciones, pero hace unos días compartió uno que hasta el día de hoy tiene poco más de 614 mil reproducciones, en esta material sale adorable perrita de raza chihuahua con la que aveces sale en la plataforma.

En este TikTok que se hizo viral ella escribe en el material "mi perrita está ciega pero le encatanta "ver" por la ventana", ¿Cómo es qué estando ciega le "encanta ver" por la ventana? ¿Con el tercer ojo, o cómo? (jajaja) la escena dura apenas unos segundos y creenos que te va a ser reír a carcajadas.

Inicia con Andrea acostada en lo que queremos creer es su cama, donde la primer toma son sus piernas, de fondo suena una canción y en la parte de arriba dice la leyenda que te mostramos hace un momento, después de eso ella gira su celular y al fondo aparece su adorable perrita.

¿What? ¿Khaaaaaa? la chihuahua no está viendo (es ciega) hacía una ventana, simplemente podemos observar al animal sentado frente a la pared como si estuviera viendo unas hormigas como caminan, nada de que esta viendo su ventana. este chistoso video hzo que miles de personas lo reprodujeran una y otra ves.

Aunque indagando un poco en los videos de Andrea nos dimos cuenta que su perrita de verdad no esta ciega, solo nos hizo creer eso para pasar un rato agradable y reír, pero si, de primera instancia si te saca de onda que su chihuahua se quede inmóvil frente a la pared.