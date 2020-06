El Tik Tok más indignante, medica a su esposo para no “lidiar” con él

En Tik Tok fue compartido un video viral que ha causado gran indignación, pues una mujer confesó que sólo se casó con su esposo para ir de viaje y que ahora tiene que mantenerlo medicado para poder “lidiar” con él.

En el video viral la joven aseguró que su único propósito al casarse con “ese señor” fue su dinero, pues él tiene la posibilidad de llevarla a pasear por todo el mundo, al menos así lo expresó en el Tik Tok.

“Yo que me casé con este señor para que me lleve a viajar por todo el mundo”

Su confesión indignó a todo Tik Tok

Al parecer esta pareja no lleva mucho tiempo casada, pues el video viral hace suponer que la joven no pudo cumplir por ahora con su objetivo debido a que la cuarentena frustró sus planes.

“Llegó la mendiga cuarentena ay no”

En el video viral se puede observar a la joven sentaba en la orilla de la cama, a un lado de ella se observa a su esposo, un hombre al parecer de edad avanzada, pues aunque no se ve su rostro luce un tanto calvo y una cabellera blanca.

Estas no fueron las únicas palabras de la mujer que lograron indignar a los usuarios de redes sociales, pues ella también aseguró que ya hasta medicamento le tiene que dar a su esposo, aunque nunca especifica si es por alguna enfermedad que él padece o si lo mantiene medicado para poder “lidiar” con él.

El Tik Tok más polémico pic.twitter.com/2RV0bWo1n9 — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 22, 2020

A través de Tik Tok la joven fue duramente criticada, algunas usuarios aseguraron que no pueden entender “como hay gente así” que además se exhibe en redes sociales, mientras que otros usuarios aseguraron que seguramente se trata de una broma, aunque esto último no ha sido confirmado, por lo que muchos se han quedado con la duda si la mujer hablaba en serio o no en el video viral.

