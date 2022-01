El “Poli Spider-Man” de México; aquí su historia y el video viral de su hazaña

El “PoliSpider-Man” de México; aquí su historia y el video viral de su hazaña

El policía Wilberth Gordillo Escalante, ha logrado salvar la vida de un hombre que intentaba suicidarse, su maniobra fue un tanto inusual pero bastante heroica por lo que él ya ha sido apodado el “Poli Spider-Man” y su hazaña se ha convertido en un video viral.

El agente asegura que le da risa cada vez que escucha su apodo y ve las imágenes donde logra salvar la vida de un hombre que intentaba arrojarse de un puente en Pantitlán.

Entre risas el agente de la Policía capitalina del sector Arenal comentó “no me molesta, nunca se había visto eso de un “Poli Spider-Man”.

Este policía apenas tiene 22 años de edad y dos de ello se ha desempeñado como elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, él considera que "un buen servidor público debe salvaguardar la vida del capitalino" y a su corta edad ya ha logrado salvar por lo menos a dos personas que intentan suicidarse.

La primera persona que salvó fue en marzo de 2021, cuando otra persona intentó lanzarse de un puente sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Así logró salvar al hombre que intentó suicidarse

Las siguientes imágenes requieren discreción. Ocurrió en el puente que conecta las líneas 5 y 9 del metro en Venustiano Carranza. Un policía se amarra una cuerda y trata de sujetar a un suicida. Ambos caen. El individuo se salva, el oficial resultó gravemente herido. #CDMX pic.twitter.com/2GbRJfBUbA — Isidro Corro (@isidrocorro) January 26, 2022

Respecto a su última hazaña que se ha hecho viral en redes sociales el policía indicó que le avisaron de la emergencia vía radio, por lo que de inmediato se trasladó al lugar de los hechos, dice que fue un momento de tensión, pero él tenía algo claro, debía actuar con rapidez para salvar al hombre.

Así que mientras sus compañeros intentaban distraer al sujeto que intentaba suicidarse él tomó una soga, la amarró a un poste, luego a su cintura y fue en busca del hombre.

“Yo me amarró una soga en la cintura, le doy dos vueltas, la amarró y me subo a la orilla para ver qué estaba haciendo [la persona]. Pero perdió el equilibrio y lo que hice es abrazarla, y como yo ya no tenía donde apoyarme, sentí la presión del cuerpo y caímos", contó al Universal.

Policía del video viral sufrió graves heridas

El policía terminó con una costilla rota

Cuándo descendieron el hombre cayó encima de él, y la cuerda que lo sujetaba se corrió hacia arriba lo presionó con demasiada fuerza, lo que provocó que las costillas del policía quedaran comprimidas, y una de ellas se fracturó.

Actualmente los golpes que tiene le dificultan reírse del inusual apodo que recibió tras el video viral de su hazaña, pero aseguró que espera seguir creciendo como policía y salvar a más personas.

