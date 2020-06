El INSÓLITO caso de David Berkowitz, mató por "recibir" ordenes de un perro

Conocido como Hijo de Sam, asesinó a seis personas alegando que recibió órdenes de un perro poseído por un demonio. David Berkowitz es un asesino serial que cometió sus asesinatos en Nueva York en 1976-77, sumiendo a la ciudad en pánico y desatando una de las mayores cacerías en la historia. Fue arrestado el 10 de agosto de 1977, 11 días después de su último asesinato, y fue sentenciado a seis penas consecutivas de 25 años de por vida.

Berkowitz fue adoptado por los minoristas de ferretería judío-estadounidenses Nathan y Pearl Berkowitz cuando solo tenía unos días. Según los informes, era un niño inteligente pero estaba preocupado a su manera. Después de haber estado cerca de su madre, tuvo un momento muy difícil cuando era adolescente para sobrellevar su muerte. A la edad de 18 años, Berkowitz se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Corea del Sur, donde se destacó como un tirador competente.

Después de terminar el servicio militar en 1974, Berkowitz regresó a Nueva York, donde consiguió un trabajo como clasificador de cartas para el Servicio Postal de los Estados Unidos y se instaló en un departamento en Yonkers. Los vecinos y compañeros de trabajo lo describieron como un solitario que se mantenía solo.

El 29 de julio de 1976, Berkowitz comenzó su alboroto asesino, comenzando con dos adolescentes, Jody Valenti y Donna Lauria, en el Bronx. Los dos estaban sentados en el auto de Valenti frente a la casa de Lauria cuando Berkowitz les disparó, matando a Lauria e hiriendo a Valenti.

Unos meses más tarde, Berkowitz volvió a hacerlo. Al ver a una pareja en otro automóvil estacionado, les disparó, lo que resultó en una lesión masiva en el cráneo del hombre. Ese noviembre, Berkowitz también disparó contra dos chicas adolescentes que caminaban juntas a casa y dejó una parapléjica. La policía en este momento aún no había reunido estos incidentes de disparos para darse cuenta de que estaban relacionados.

Pero todo eso cambió en enero de 1977 cuando Berkowitz atacó a otra pareja en un automóvil estacionado. Al acercarse a Christine Freund y su prometido, Berkowitz disparó dos veces, golpeando la cabeza de Freund, que luego resultó ser fatal. Debido a que Berkowitz usó el mismo arma calibre .44 en todos sus disparos, la policía lo siguió, inicialmente refiriéndose a él como el "asesino calibre .44", que luego se convirtió en el apodo del "Hijo de Sam".

Ese marzo, Berkowitz asesinó a la estudiante universitaria Virginia Voskerichian mientras caminaba a casa desde la clase. Al mes siguiente, Berkowitz reclamó a otra pareja, Valentina Suriani y Alexander Esau, en su automóvil, pero esta vez, dejó una carta cercana dirigida al capitán de policía de Nueva York Joseph Borrelli, llamándose a sí mismo "Hijo de Sam" por primera vez.

A lo largo de su racha asesina, Berkowitz dejó numerosas cartas cerca de los cuerpos de sus víctimas, burlándose de la policía y eludiendo su captura. Como resultado, la cobertura mediática de sus crímenes fue generalizada y Berkowitz disfrutó el centro de atención. Todo el tiempo, los neoyorquinos vivían con miedo de ser su próxima víctima.

El golpe final de Berkowitz ocurrió en las primeras horas del 31 de julio de 1977 en Brooklyn. Le disparó a Stacy Moskowitz y Bobby Violante. Moskowitz murió más tarde, y Violante quedó cegado en un ojo y perdió la mayor parte de la visión en el otro debido a sus heridas. Afortunadamente para la policía, un testigo notó algo en la escena que ayudó a resolver el caso.

En la escena de los disparos de Moskowitz-Violante, un testigo vio a un hombre escaparse en un automóvil que tenía un boleto de estacionamiento. Solo se entregaron un puñado de boletos ese día, y uno de ellos fue para el asesino serial Berkowitz. El 10 de agosto de 1977, las autoridades lo arrestaron. Según The New York Times , Berkowitz dijo: "Bueno, me tienes" cuando lo detuvieron.