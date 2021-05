Después de más de siete décadas en la radio, un DJ de descendencia portuguesa de 96 años, de nombre Ray Cordeiro, se despidió este sábado de sus oyentes en Hong Kong (China), con “Time to Say Goodbye”, cantada por Sarah Brightman y Andrea Bocelli. Asimismo, puso una variedad de composiciones, incluyendo a The Carpenters, Perrry Como y Louir Armsrtong

"Bueno, eso es todo. Muchas gracias por sintonizarnos, adiós, gracias por venir", dijo Ray Cordeiro tanto en inglés como en cantonés antes de despedirse previo a las noticias de la 1 am para finalizar su último programa “All the Way with Ray” (Todo el camino con Ray) que empezó a emitirse en 1970.

La transmisión fue el final de una carrera en la radio que comenzó hace 72 años, y una carrera de más de 50 años para su programa "All the Way with Ray", que comenzó en la emisora pública RTHK en 1970. En el camino, se codeó con artistas como Tony Bennett, The Beatles y Cliff Richard y gestaron estrellas del pop de Hong Kong en ascenso como Sam Hui.

El DJ más viejo del mundo anuncia su retiro a los 96 años de edad.

La Verdad Noticias informa que en el año 2000, el Libro Guinness de los Récords Mundiales reconoció a Ray Cordeiro como "El DJ más duradero del mundo", tras su amplia trayectoria en la fórmula radiofónica de su natal Hong Kong, en China.

El DJ más viejo del mundo anuncia su retiro a los 96 años de edad.

Cariñosamente llamado "Tío Ray", Cordeiro es conocido en la radio por su voz profunda y tranquila, su característico tapón plano y su repertorio de canciones fácil de escuchar. Para su último espectáculo, el DJ interpretó una variedad de temas de artistas que han marcado hitos en la historia de la música mundial.

"Creo que soy el hombre más afortunado del mundo", dijo en una entrevista con RTHK a principios de esta semana. "Hacer lo que quiero hacer, amar lo que quiero amar, y no creo que me arrepienta de nada", sentenció el DJ más viejo del mundo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado