Ebrio pidió Didi y se quedó dormido en Puebla, se despierta en Veracruz

Las plataformas de conductores se incrementaron durante la pandemia, es por ello que un usuario de TikTok con la cuenta @mundo_didi decidió contar la anécdota de cuando un ebrio pidió Didi y se quedó dormido.

Todo podrías ser normal hasta este punto, pero resulta que este joven había colocado por error la dirección y el viaje lo conduciría de Puebla a Veracruz.

El usuario de TikTok dijo en una grabación de casi tres minutos que “Es para que no les pase lo mismo”.

Ebrio pidió Didi y se quedó dormido

De mal humor subió borracho al Didi pero puso mal su dirección y acaba en Veracruz.

@mundo_didi cuenta que todo inició en la zona de bares de la ciudad de Cholula, en Puebla, cuando este recibió un viaje que duraría más de 30 minutos. El conductor al llegar al punto notó que el cliente estaba platicando con su pareja, y este al ver el auto le dijo que lo esperara porque su novia no quería ir con él.

Luego de cinco minutos, el conductor de Didi vio que la conversación no terminaba, por lo que pensó: “Seguro ya se le olvidó, le voy a recordar y preguntar si va a querer el servicio”, pero recibió una respuesta agresiva del cliente quien le dijo: “Espérame, está mi tarjeta [registrada en la app], ¿cuál es el problema?”.

Tras 10 minutos, el usuario por fin abordó, y el conductor inició el viaje pero su sorpresa fue que el destino decía que estaba en Veracruz, por lo que le volvió a preguntar si el destino era correcto a lo que el pasajero ebrio le respondió “¿Qué no sabes leer? ¿No sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino”.

Es así como inició la travesía de cómo un ebrio pidió Didi y se quedó dormido en un estado y apareció en otro, el cual está a una distancia que puede ir desde los 289 kilómetros hasta los 316 km.

Fue entonces, sin intercambiar más palabras el conductor inició el viaje pensando que el pasajero se daría cuenta, la situación fue que el ebrio pidió Didi y se quedó dormido, en ese punto @mundo_didi dijo: “Pus vámonos a Veracruz, ahí está el destino, está la tarjeta, no pasa nada”, tal como le había dicho el pasajero.

Te puede interesar: Chofer de Didi muestra su rostro para que pasajera esté segura

¿Cuánto cobra el Didi?

Al despertar de un largo viaje en Didi el joven pensó que había sido secuestrado pero la sorpresa sería el costo.

Tras haber transcurrido dos horas y medio, y después que el ebrio pidió Didi y se quedó dormido, este despertó todo aturdido y nervioso comenzando a gritar “¿Qué me hiciste, dónde me llevas? No me hagas nada por favor, ¿dónde estamos?”.

De inmediato checó la ruta y solo procedió a preguntar cuál sería la tarifa que le cobraría para regresarlo a Puebla, pero el conductor “vengandose” del chavo por toda su actitud le dijo que no volvería porque se quedaría en las playas de Veracruz.

Ahora bien, en La Verdad Noticias estamos casi seguros que interesa saber cuál es la tarifa que él tuvo que pagar cuando el usuario ebrio pidió Didi y se quedó dormido y llegó a Veracruz, el cual fue de unos ocho mil 400 pesos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!