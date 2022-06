Ebrio conductor arranca su auto con todo y araña sin darse cuenta

En cuanto al reglamento de tránsito, este tiene diferentes sanciones una de ellas es el inmovilizador, mejor conocido como araña, en el cual se tiene que esperar que llegue el oficial para poder retirarlo, pero un video mostró cómo un conductor arranca su auto con todo y araña porque no se dio cuenta.

Aparentemente el conductor se encontraba en estado de ebriedad y subió a su unidad sin darse cuenta que tenía colocado el dispositivo.

Conductor arranca su auto con todo y araña

Video viral de auto que avanza con el inmovilizador puesto.

La cuenta de TikTok @soy_toykid fue quien publicó el video que se ha hecho viral y es que se puede ver como un Mercedes negro recorrer algunos metros con la araña puesta.

Sí, el clip muestra al auto cruzando una avenida de la Ciudad de México con dificultad pues la llanta delantera del lado del conductor tiene puesto un inmovilizador y como el conductor parece estar ebrio continúa su marcha hasta que no puede más.

Y es que el conductor no puede mantener la dirección del auto, y decide detenerse para averiguar qué es lo que está pasando y no es hasta que se orilla, abre la puerta y primero revisa la llanta trasera y luego mira la delantera del coche y se da cuenta que tiene colocada una araña y su reacción es recostarse en el asiento.

¿Qué le pasó al conductor que avanzó con inmovilizador?

El video que muestra que un conductor arranca su auto con todo y araña se hizo viral.

El clip tiene más 78 mil vistas y miles de comentarios, la mayoría recalcando en que el conductor iba borracho, otros hicieron notar que podía causar daños a su auto mucho mayores al pago de la multa.

Mientas que en un segundo video de la cuenta de TikTok se se lee: “El borracho: mejor le subo a la música al fin ya me cargó el payaso”.

Y es que luego que el conductor arranca su auto con todo y araña, los oficiales de tránsito llegaron para levantar la infracción y tal vez llevar el auto al depósito pues claramente el conductor no estaba en condiciones de manejar. Aunque de eso ya no estamos seguros pues no hay una tercera parte.

