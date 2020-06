Dueño de "perros" mapache intenta recuperarlos, escaparon y están "locos"

El dueño de dos perros mapache espera el regreso de sus animales, lo que, según él, no son las criaturas amenazantes que algunos creen que son. Una de las dos criaturas escapadas fue vista aterrorizando a los residentes y sus mascotas en el pueblo británico de Clarborough en Nottinghamshire a principios de esta semana.

Perros mapache "locos" se hacen viral

Dueño de "perros" mapache intenta remacuperarlos, escaparon y están "locos"

Sin embargo, el dueño de los perros mapache le dijo a un medio de comunicación que solo quiere que vuelvan a salvo, "Han escapado y ese es mi error, pero es importante que la gente no piense que estos animales son especialmente peligrosos", dijo el dueño, que deseaba permanecer en el anonimato, a la estación de noticias.

Dijo que los animales solo comen insectos, pequeños animales y bayas. "Para ser honesto, estoy preocupado porque la hembra no ha sido vista y si algo le ha sucedido, esto puede haber hecho que el macho esté más asustado y nervioso", agregó.

Dueño de "perros" mapache intenta remacuperarlos, escaparon y están "locos"

Una aldeana llamada Mandy Marsh fue despertada por un "grito espeluznante" y su esposo Dale salió corriendo para ver a uno de los perros mapache que se enfrentaban a la cabra y al pony de la pareja . "Este mapache estaba completamente loco. Gritaba y gruñía", le dijo al medio de comunicación.

Armado con tablones de madera, a la pareja le tomó dos horas ahuyentar al enojado perro mapache, aunque su cabra se quedó con un hombro dolorido y arañazos después del ataque del animal. El propietario dijo que había "estado despierto toda la noche" buscándolos. Hasta el momento, las jaulas y las cámaras no han funcionado, pero sugirió a la tienda que un "dron de imágenes térmicas" sería la forma más rápida de encontrarlos.

Dueño de "perros" mapache intenta remacuperarlos, escaparon y están "locos"

Te puede interesar: Perrito le cede su cama a su hermano mayor enfermo para que descanse mejor

Los perros mapaches no son mapaches, sino que son miembros de la familia de los cánidos o perros, según la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals del Reino Unido. Están relacionados con zorros y lobos.