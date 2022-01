Donó riñón a su suegra y la novia lo deja por otro, la historia ya es viral

En las redes sociales siempre hay historias que conmueven a cualquiera, algunas otras indigna y otras más como la del hombre que donó riñón a su suegra y la novia lo dejó puede dejarnos más que sorprendidos.

Y es que cuando uno se enamora muy pocas veces somos capaces de poner límites y llegamos a cometer imprudencias que acaban afectando nuestro futuro.

Hace poco todos supimos sobre el mexicano que abandonó Harvard para volver por su ex y se hace viral, ahora la historia que circula en TikTok es la de Uziel Martínez, un hombre que donó riñón a su suegra y la novia lo deja por otro.

TikTok y el "Favorite Crime", de Olivia Rodrigo

Bajo este ritmo se han narrado muchas desgracias amorosas.

Al ritmo del tema "Favorite Crime", de Olivia Rodrigo, los usuarios narran las tragedias que han vivo y es tanto que la tendencia en TikTok ha alcanzado tal magnitud que para muchos ya se ha convertido en una competencia.

Y es que los usuarios parecieran competir sobre quién ha "sacrificado" más en sus relaciones y perdió más de lo que recibió, aunque bien dicen "lo bailado quién se los quita".

Como ejemplo, el mexicano que abandonó Harvard, la famosa ex novia apareció en TikTok y también se ha hecho viral. Pero ahora te contaremos que un hombre donó riñón a su suegra y la novia lo deja por otro.

Donó riñón a su suegra y la novia lo deja por otro

El hombre es un profesor de Baja California y se suma a la tendencia de TikTok.

Contemos la historia del hombre que donó riñón a su suegra y la novia lo deja por otro. Uziel Martínez, un profesor de Baja California relató la desdicha de la que fue víctima hace algún tiempo.

Resulta que el hombre decidió donar un riñón a la madre de su novia, pero nunca consideró que en ocasiones "el amor se acaba". Uziel cuenta: "Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes...", escribió el hombre junto a una fotografía en la que aparece recostado desde su cama.

Fue entonces que tras muchos mensajes de TikTok donde le decían: "Quite esa cara compa, ella perdió un gran compañero... siga adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore", escribió un internauta.

Por lo que aunque el hombre donó riñón a su suegra y la novia lo deja por otro, dijo sentirse bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos, yo sólo lo hizo por TikTok no creí que se fuera a salir de control".

