Donald Trump: interrumpe boda en New Jersey y besa a la novia

Después de una extraña semana en Washington, el sábado pasado el presidente Donald Trump interrumpió la boda de PJ Mongelli y Nicole Marie Mongelli, cuando llegó al Club de golf Bedminster Trump National en Nueva Jersey donde todos los invitados comenzaron a gritar "¡U S A!"

Los novios dieron una entrevista al portal de noticias Fox News, en la cual comentaron que son grandes admiradores del presidente y que habían soñado que Donald Trump asistiera a su boda. Los novios se comprometieron en el mismo Club de golf en 2017. En el evento había algunos banderines pro-Trump.

Existen dos videos de este suceso, el primero en el cual el presidente se acerca a la habitación en donde están la pareja con los familiares al parecer más cercanos, alguien grita detrás de la cámara:

"I'm the father, I'm the father! Thank you so much!”