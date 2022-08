Doña Leticia, la mujer que se hizo viral por no caminar

En La Verdad Noticias hemos hablado de muchos casos viral, ahora le toca el turno a doña Leticia, una mujer de Tantoyuca, la cual se ha vuelto “famosa” debido a que el activista Jaime Toral ha publicado una serie de videos en apoyo a personas de escasos recursos.

Doña Leticia ha llamado la atención porque dice no sentir la mitad de su cuerpo, lo cual le impide realizar las tareas diarias del hogar, motivo por el cual Jaime acude regularmente a ayudarla-

La mujer de Tantoyuca asegura que tiene una enfermedad que comenzó con la muerte de su esposo hace dos años y es que de momento comenzó a “dormirse” sus piernas-

Doña Leticia, la mujer viral de Tantoyuca

La enfermedad de la mujer de Tantoyuca inició con la muerte de su esposo.

Debido a su padecimiento la mujer se arrastra por su casa porque debido a las precarias condiciones no cuenta con agarraderas o muebles donde pueda descansar.

Su situación no termina ahí ya que tiene un hijo que al parecer consume droga desde hace 10 años, motivo por el cual la mujer ha sido agredida en varias ocasiones por él.

¿Cómo se vuelve famosa doña Leticia?

La ayuda llegó sin que lo esperara, ahora incluso es viral.

Cuando Jaime supo de su situación comenzó a ayudarla, por lo que le ha llevado en diversas ocasiones despensa que incluyen fruta, verdura, leche, harina, papel higiénico, galletas y hasta alimento para perros.

Los videos del activista con doña Leticia comenzaron a finales de 2021 pero es ahora que están cobrando una mayor relevancia, sobre todo porque la mujer viral de Tantoyuca dice que los productos que Jaime le lleva no son los que ella espera.

¿Qué dicen los usuarios en las redes sociales?

Lo que más destaca es el amor por la Coca Cola ya que cuando le lleva su botella, no duda en mostrar la felicidad, pero esto no ha sido muy bien visto por las personas porque cuando le lleva otro tipo de alimentos más sanos ella lo desprecia.

“Esa Sra. Se hace yo no puedo abrir la coca mis articulaciones. Mañosa”.

"Nunca subestimes el poder de la coca, levántate Lázaro".

"Oigan pero una cosa es muy raro? Si siempre se anda arrastrando es para que tuviera la ropa toda rota de abajo no creen? O muy muy raspada".

"Hasta le lloran sus ojitos de beber su coquita bien fría ayuda a quien en verdad necesita porque es una señora muy mezquina que ni siquiera a su hijo le da comida prefiere comer sola y siempre con su frase antes yo si podía ahora ya no yo sé puede y tú sigues ahí si ella claramente te ha dicho que no kieres tu ayuda para salir adelante prefiere que todo le den hecho la señora no es coherente como ella dice enfócate en gente que de verdad necesite apoyo (SIC)" comentó una usuaria sobre doña Leticia.

