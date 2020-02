¿Don Ramón trending topic? aquí te decimos #QueEstaPasando "¡AH, POS ORA!

Tan solo después de 40 años de emisiones, la serie infantil El Chavo del 8 se posiciona como una de las más exitosas de la televisión latinoamericana. Para aquello fueron claves los miembros de su elenco y los juegos de palabras en cada diálogo y uno de sus principales personajes que todos amamos es "Don Ramón" que desde el día de ayer a estado en el trending topic de las redes sociales.

La Decadencia de El Chavo arranca cuando Chespirito lo raja a Carlos Villagrán porque Quico era el personaje favorito de la gente. Ahora.... ¿cuál de los dos es su favorito? ¿Quico o el Chavo? ¿El Chavo o Quico? ¿O algún otro? pic.twitter.com/snk4BX8WnP — Te Lo Resumo�� (@teloresumo) February 5, 2020

¡Que paso! ¡que paso! yo le voy al Necaxa.

El día de ayer miércoles sucedió algo bastante particular en las redes sociales, específicamente en la de el pajarito, Twitter, donde sin motivo alguno el nombre de "Don Ramón" sobresalía de cualquier cosa y es que estaba con un buen posicionamiento y por obvias razones estaba en trending topic.

Ranking de los 4 mejores y más amados personajes del Chavo.

1- Don Ramón.

2- Ron Damón.

3- Monchito.

4- El que le iba al Necaxa. — Dr.Coloso (@DrColoso) February 5, 2020

Don Ramón, no ha dejado la cima del éxito hasta el día de hoy pues todo el mundo aún sigue hablando del personaje que no pagaba la renta. Lo más extraño es que no se celebra el cumpleaños, ni mucho menos su aniversario luctuoso. Esta situación se inició por una encuesta realizada en Argentina aparentemente en donde se preguntaban los cibernautas respecto a cuál era su personaje favorito de El Chavo del Ocho.

Está científicamente comprobado por la universidad de Massachusetts que si Don Ramón no era tu personaje favorito del Chavo, sos un hijo de re mil putas — Garufa (@garufa_ok) February 5, 2020

Dicho esto, la mayoría de las respuestas apuntaban a un solo personaje y era el padre de la Chilindrina quien acaparaba más seguidores. Todo el día de ayer, los tuiteros han estado entregando sus argumentos para explicar por qué existe tanto cariño por Don Ramón. Entre las razones están “ser el centro de la trama de la serie”, “entregar frases llenas de valores” y “representar a gran parte de las personas en Latinoamérica”, (y que le vaya al Necaxa, ok ¡no! nadie le va al Necaxa).

Don Ramón: no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar�� pic.twitter.com/lmmMmUUo33 — Diego (@El_Capo992) February 5, 2020

Cabe señalar que que Don Ramón dejó la serie a finales de la década de los 70"s, luego de tener sus diferencias con Chespirito y Florinda Meza, quien interpretaba a a Doña Florinda, (la "Chusma" mayor). Aquí te dejamos todo lo que nos encontramos en la red social de Twitter.

- Ves que "Don Ramón" es tendencia y un poquito volvés a creer en la humanidad... �� pic.twitter.com/YBsZvVGUuv — ���� DecimeGaby ���� (@TiipoCualquiera) February 5, 2020

