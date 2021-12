“Doctora para ti”, profesora explota y pide que no la llamen “miss”; se hizo viral

En redes sociales una profesora con doctorado se ha hecho viral luego de enojarse con sus alumnos y pedirles que no la llamen “Miss”. El video ha causado gran controversia y dividido opiniones, pues mientras que algunos internautas la han apoyado, otros más la han criticado.

En el video se escucha como un alumno le indica “aquí estoy Miss”, sin embargo el joven de inmediadamente le pide perdón por llamarla de esta forma, pero ella no parece aceptar la disculpa y termina regañandolo.

"Yo no soy la señorita del Vips y yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen 'Mister'?", se escucha decir en el video de Tiktok a la profesora, quien argumenta que es una discriminación de género.

Defendió su grado académico y se hizo viral

La profesora fue tachada de clasista

"Sólo a las mujeres no nos permiten tener un grado. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos", continúa diciendo.

Fue así que la profesora defendió su grado académico, sin embargo en redes sociales la criticaron e incluso la tacharon de “clasista” por discriminar a las mujeres que trabajan de meseras.

En la cuenta de TikTok @denunamaestrosuaemex se compartió el video y en la descripción se podía leer: “Maestra se enoja porque alumno le dice Miss, ofende y menciona a las trabajadoras del vips como si ejercieran un trabajo deplorable”.

Así mismo en el video se puede leer el texto “¿Tener un doctorado si te hace más inteligente o más clasista?”.

El video surgió como una denuncia en TikTok

En el video se observa a la maestra enojada

Cabe indicar que este video surgió como una denuncia en TikTok y pronto se hizo viral, pues en él se ve como una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México se enoja cuándo le dicen “Miss” y aunque su alumno intenta disculparse ella solo opta por decir “doctora para tí”.

