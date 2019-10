Doctora con tatuajes rompe estereotipos y atiende orgullosamente a sus pacientes (VIRAL)

En un mundo donde aún existen los "conservadores", las personas de mente cerrada y con todo tipo de tabúes, es ahí donde comienza el racismo y este es un sentimiento exacerbado del "sentido racial" de un grupo étnico, que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos.

Mente abierta.

Incluso el racismo puede justificar la eliminación física de las razas consideradas inferiores, además se refleja en las agresiones contra negros y asiáticos, en discriminaciones en el sistema judicial y en el empleo actualmente, aunque no en todos los trabajos es así, en esta historia te vamos a contar sobre una doctora tatuada.

Imaginate que tú, algún familiar o un amigo este comvaleciendo en algún hospital y la única persona que puede llegar a salvarte o salvarle la vida esta repleta de tatuajes en su cuerpo...

¿Qué decisión tomarías?

1.- Que no me atienda o que no atienda a mi familiar o amigo.

2.- que nos salve la vida.

Tenemos que ser personas razonables en todos los aspectos, en México en el país en el que vivimos por ser una persona tatuada te voltean a ver feo y las personas son súper ignorantes en el tema, no decimos que todas las personas que tienen tatuajes sean buenas personas, pero hay altos funcionarios, empresarios o personas que son de "la alta" y roban o hacen peores cosas (robar, secuestrar, violar o matar) que una persona que tiene tachada como "criminal" nadamas por tener tatuajes.

Sarah Gray es una doctora y luce sus tatuajes mientras usa uniforme blanco, no es nada común, ella trabaja como pasante en un hospital de Adelaida, Australia, decidió romper los estereotipos que por muchos años han marcado a la sociedad y lucir sin prejuicios sus hermosos diseños que embellecen su piel.

Además de ser doctora, Sarah es modelo y tiene muy clara la libertad que siente para mostrarse tal y como es, además de considerarse una mujer muy inteligente y capaz de desenvolverse en el mundo de la ciencia, gracias a la medicina.

La doctora Sarah tiene 31 años y se hizo su primer tatuaje a los 16. Ella se describe como una “coleccionista de arte” y no deja de compartir casi a diario sus fotos en la red social de Instagram en donde comparte con sus 83 mil seguidores.

Si hay algo que Sarah tiene en claro es inspirar a otras mujeres y que tener o no tatuajes no influye en la capacidad de las personas para desempeñar una actividad.

"Si tienes confianza y competencia en tu trabajo, realmente no debería importar cómo te ves".

Sarah Gray quiere especializarse en cirugía ortopédica y tratar a sus pacientes tal y como es.

